Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 469 đường Trần Ngọc Lên, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành và kiểm soát công việc trong bộ phận bếp
Quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu trong bếp
Lên thực đơn, đề ra quy cách chế biến và chất lượng món ăn
Quản lý nhân sự bộ phận bếp
Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm
Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản bộ phận bếp
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 30-45 tuổi
Có bằng cấp/chứng chỉ liên quan nghề bếp, vị trí bếp trưởng
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian tốt, tổ chức công việc tốt, có kiến thức tốt về thực phẩm và an toàn vệ sinh.
Thành thạo tin học văn phòng: word, excel..,
Biết nấu món Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận
Thời gian làm việc: xoay ca 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần
xoay ca 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần
Nghỉ một ngày trong tuần (04 ngày/tháng) và các ngày Lễ, Tết theo quy định.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của nhà nước
Các đãi ngộ khác khi làm việc lâu dài tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 469 đường Trần Ngọc Lên, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

