Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 469 đường Trần Ngọc Lên, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Điều hành và kiểm soát công việc trong bộ phận bếp

Điều hành và kiểm soát công việc trong bộ phận bếp

Quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu trong bếp

Lên thực đơn, đề ra quy cách chế biến và chất lượng món ăn

Quản lý nhân sự bộ phận bếp

Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm

Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản bộ phận bếp

Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Độ tuổi: từ 30-45 tuổi

Độ tuổi: từ 30-45 tuổi

Có bằng cấp/chứng chỉ liên quan nghề bếp, vị trí bếp trưởng

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian tốt, tổ chức công việc tốt, có kiến thức tốt về thực phẩm và an toàn vệ sinh.

Thành thạo tin học văn phòng: word, excel..,

Biết nấu món Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Thời gian làm việc: xoay ca 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần

Nghỉ một ngày trong tuần (04 ngày/tháng) và các ngày Lễ, Tết theo quy định.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của nhà nước

Các đãi ngộ khác khi làm việc lâu dài tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH

