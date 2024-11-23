Tuyển Biên kịch Công ty CP FTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Biên kịch Công ty CP FTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty CP FTE
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty CP FTE

Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Công ty CP FTE

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 21A, ngõ 376 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Sản xuất nội dung dưới tất cả định dạng: bài viết, hình ảnh, kịch bản video viral... trên các kênh truyền thông như Website, mạng xã hội (Facebook, TikTok, Youtube, ...) và các kênh truyền thông khác của công ty nhằm gia tăng số lượt tiếp cận, tương tác, tỷ lệ chuyển đổi & giữ chân khách hàng.
Viết bài PR truyền thông trên các kênh báo chí, nội bộ
Phối hợp với những bộ phận, phòng ban khác trong công ty để đưa ra chiến lược Content.Marketing cũng như biên tập nội dung hiệu quả nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh với mức chi phí tối thiểu, hợp lý.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm : tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương, trong đó bắt buộc từ 6 tháng đến 1 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục.
Có khả năng sản xuất đa dạng content: content quảng cáo, content viral, content video,...
Hiểu biết về xây dựng và phát triển thương hiệu.
Nhạy bén, sáng tạo, năng nổ.
Thái độ tích cực và cầu tiến trong công việc.
Ưu tiên học chuyên ngành marketing, báo chí, truyền thông...

Tại Công ty CP FTE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực.(fulltime 13-15tr lương cứng)+ thưởng, (part time 7- 10 triệu)
Được tham gia BHXH đầy đủ sau thử việc.
Được đào tạo, tài trợ chi phí tham dự các khóa học Tiếng Anh tại công ty.
Được thưởng Lễ, Tết và có các hoạt động vào các dịp đặc biệt (Sinh nhật, 8/3, 20/10, Noel, Tất niên...)
Ăn trưa va gửi xe miễn phí tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP FTE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP FTE

Công ty CP FTE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 21A, ngõ 376 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

