Tuyển Biên tập viên Orbro Inc. làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 15 USD

Một công ty CNTT hàng đầu có trụ sở tại Hàn Quốc đang tìm kiếm Phiên dịch viên kiêm Biên tập viên nội dung kỹ thuật Hàn-Việt tại Hà Nội.

Công ty chúng tôi chuyên về phần mềm sáng tạo và giải pháp CNTT, hiện đang mở rộng ra thị trường toàn cầu, bao gồm cả hoạt động bản địa hóa tại Việt Nam.

Vị trí này sẽ đảm nhiệm các công việc như bản địa hóa nội dung website và tiếp thị, nghiên cứu thị trường và công nghệ, sáng tạo nội dung kỹ thuật, quản lý SNS, cũng như hỗ trợ phiên dịch, nhằm thúc đẩy giao tiếp và tiếp thị tại thị trường địa phương.

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân tài nhiệt huyết để cùng phát triển công ty. Ứng viên được tuyển dụng sẽ chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ sau.

Trách nhiệm chính

1. Bản địa hóa Website & Nội dung

- Dịch và áp dụng toàn bộ nội dung website sang tiếng Việt.

- Bản địa hóa tài liệu tiếp thị, hướng dẫn sản phẩm và tài liệu kỹ thuật sang tiếng Việt.

2. Nghiên cứu Thị trường & Công nghệ & Viết nội dung