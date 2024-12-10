Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí TB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí TB Group
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí TB Group

Biên tập viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí TB Group

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8, Ngõ 116 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Biên tập viên có công việc chính là thu thập dữ liệu, tổng hợp thông tin về những chủ đề được quản lý đưa ra, từ đó phân tích insight khán giả và biên tập lại những thông tin, dữ liệu đó thành một bài tổng hợp hoàn chỉnh sao cho các thông tin, dữ liệu có tính liên kết và phù hợp với nhu cầu của khán giả.
Cụ thể:
Tìm kiếm, tổng hợp nguồn video để biên tập thành một bài viết hoàn chỉnh bằng Tiếng anh
Đề xuất các chủ đề dựa trên việc tìm hiểu, phân tích thị trườngđể đảm bảo các bài viết luôn cập nhật và đáp ứng nhu cầu của khán giả.
Kết hợp với các bộ phận khác (MC, Editor,..) của công ty để sản xuất và hoàn thiện video tốt nhất.
Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo ngày cho quản lý
Chủ đề triển khai về các dạng tổng hợp khám phá, giải trí...

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết các nội dung về chủ đề khám phá, tổng hợp, giải trí bằng tiếng Anh là một lợi thế.
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Sẵn sàng làm việc khi team cần, leader cần.
Năng động, sẵn sàng làm việc với cường độ công việc cao.
Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, thăng tiến.
Nghe, viết tiếng anh khá(có thể sử dụng thêm công cụ hỗ trợ, AI)
Ưu tiên 9x, 10x

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí TB Group Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, nghỉ phép năm theo quy định
Chế độ phúc lợi: thưởng lễ, tết, sinh nhật, 8/3, 20/10 hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau, ...
Tham gia các CLB đọc sách, bóng đá, thuyết trình, TB run,...Du lịch, team building, nhiều hoạt động nội bộ thú vị....
Được đào tạo và phát triển; lộ trình thăng tiến cụ thể, rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí TB Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí TB Group

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Trí TB Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số Nhà 8 Ngõ 116 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

