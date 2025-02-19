Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng văn phòng F3, 187 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Quản lý vận hành và tối ưu hóa lượt đăng ký, lượt view, video của kênh Youtube, Fanpage, Tiktok (về chương trình thời sự, tin tức, game show giải trí có sẵn) được giao
- Hỗ trợ xây dựng, lên ý tưởng về nội dung đăng tải
- Chỉnh sửa, tối ưu tiêu đề, mô tả, thẻ tag, thumbnail, ... cho video và cho kênh
- Up file, đặt lịch phát sóng
- Các công việc liên quan khác theo hướng dẫn của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng sáng tạo, nhạy bén với xu hướng xã hội, nắm bắt thị hiếu người xem
- Có kiến thức về SEO, policy, quản trị kênh Youtube, Fanpage, TikTok
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý kênh Youtube, Fanpage, TikTok
- Có kinh nghiệm vận hành các kênh tin tức, thời sự, giải trí là một lợi thế
- Yêu thích truyền thông, mạng xã hội
- Siêng năng, thật thà, nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi và có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng nóng với những video lên top trend, video đạt lượt view cao, doanh thu cao
- Được học hỏi các kiến thức mới, cách thức tối ưu kênh Youtube, Facebook, TikTok từ Leader nhiều kinh nghiệm
- Cơ hội làm việc với các đối tác truyền thông lớn hàng đầu hiện nay
- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
