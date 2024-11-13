Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Nghệ Thuật Văn Hóa Thể Thao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mô tả Công việc

1. Thực hiện viết bài về mảng chạy của Công ty, lên kế hoạch thực hiện các công việc trong tháng khi có sự kiện

2. Tham gia các dự án , tổ chức sản xuất chương trình liên quan đến mảng chạy

3. Tác nghiệp tại những sự kiện liên quan mà công ty ký hợp đồng truyền thông

4. Các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo