Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Nghệ Thuật Văn Hóa Thể Thao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Nghệ Thuật Văn Hóa Thể Thao Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty TNHH Nghệ Thuật Văn Hóa Thể Thao Việt Nam

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty TNHH Nghệ Thuật Văn Hóa Thể Thao Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Mô tả Công việc
1. Thực hiện viết bài về mảng chạy của Công ty, lên kế hoạch thực hiện các công việc trong tháng khi có sự kiện
2. Tham gia các dự án , tổ chức sản xuất chương trình liên quan đến mảng chạy
3. Tác nghiệp tại những sự kiện liên quan mà công ty ký hợp đồng truyền thông
4. Các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
1. Trình độ học vấn/chuyên môn:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
2. Kỹ năng:
- Làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Tin học văn phòng khá.
- Yêu thích thể thao

Tại Công Ty TNHH Nghệ Thuật Văn Hóa Thể Thao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nghệ Thuật Văn Hóa Thể Thao Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nghệ Thuật Văn Hóa Thể Thao Việt Nam

Công Ty TNHH Nghệ Thuật Văn Hóa Thể Thao Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 66, ngách 6, ngõ 2, phố Đại Từ, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

