Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: A54 Khu Dân Cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, triển khai và quản lý các chiến lược marketing toàn diện cho thương hiệu của công ty, bao gồm định vị thương hiệu, xác định nhóm khách hàng mục tiêu và các chiến dịch tiếp cận thị trường.
Quản lý ngân sách marketing, tối ưu hóa chi phí và hiệu quả hoạt động để đảm bảo các mục tiêu đã đề ra.
Phát triển và định hướng lộ trình nghề nghiệp cho đội ngũ marketing kế thừa, bao gồm các vị trí như content lead, design lead, digital marketing.
Nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các phương pháp marketing mới nhất như AI, influencer marketing nhằm tối ưu hóa các chiến lược thương hiệu.
Đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing, báo cáo công việc với cấp trên, và đề xuất phương án cải thiện hiệu suất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và quản lý đội ngũ.
5 năm kinh nghiệm
Kỹ năng lãnh đạo, tư duy sáng tạo và khả năng thích nghi tốt với các thay đổi thị trường.
Khả năng quản lý áp lực cao và giải quyết các vấn đề phức tạp.
Đặc biệt am hiểu và thực hiện theo 4 nguyên tắc ứng xử của công ty: Lợi người lợi mình, khiêm tốn, chân thành và biết ơn.
4 nguyên tắc ứng xử
Tôn trọng và bảo vệ môi trường.

Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Mức lương tương xứng với năng lực và trách nhiệm, đảm bảo ghi nhận nỗ lực và thành tích.
Thu nhập hấp dẫn
Thưởng hiệu suất: Dựa trên kết quả hoạt động chung của công ty và bộ phận quản lý.
Thưởng hiệu suất
Cơ hội tạo tầm ảnh hưởng lớn: Trực tiếp tham gia vào các quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến định hướng phát triển của công ty.
Cơ hội tạo tầm ảnh hưởng lớn
Đào tạo và phát triển: Công ty hỗ trợ các khóa đào tạo chuyên sâu, hội thảo và chương trình phát triển cá nhân để nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo.
Đào tạo và phát triển
Chính sách phúc lợi: Hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định của Luật Lao động, kèm theo các khoản thưởng, quà tặng dịp lễ/tết và ưu đãi mua sản phẩm nội bộ.
Chính sách phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: A54 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

