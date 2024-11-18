Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch Marketing do cấp trên chỉ đạo

Tương tác làm việc với các phòng ban khác đảm bảo chương trình Marketing được thực hiện hiệu quả và đúng thời điểm

Liên tục theo dõi, kiểm soát quá trình thực hiện các chương trình Marketing để báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và giải quyết vấn đề kịp thời

Quản lý các hoạt động quảng cáo & truyền thông ATL, BTL

Theo dõi và cập nhất các thông tin, dữ liệu định ký của ngành hàng để hỗ trợ Trưởng bộ phận Marketing ngành hàng/Trưởng ban Nhãn hiệu các công việc có liên quan

Theo dõi, kiểm soát và báo cáo tình hình sử dụng ngân sách cho các cấp lãnh đạo để đảm bảo ngân sách được sử dụng hợp lý và hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên môn: Ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại, QTKD

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, tiếp thị nhãn hiệu, quảng cáo ... trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương ở các công ty đa quốc gia/công ty có qui mô lớn về ngành hàng sữa, thực phẩm/ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh Thành thạo

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương

Công ty hỗ trợ gói BH tai nạn hoàn toàn miễn phí

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Thưởng tháng 13, thưởng KPI cuối năm

Thưởng quà vào dịp sinh nhật, lễ, tết,...

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

17 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.