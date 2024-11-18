Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch Marketing do cấp trên chỉ đạo
Tương tác làm việc với các phòng ban khác đảm bảo chương trình Marketing được thực hiện hiệu quả và đúng thời điểm
Liên tục theo dõi, kiểm soát quá trình thực hiện các chương trình Marketing để báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và giải quyết vấn đề kịp thời
Quản lý các hoạt động quảng cáo & truyền thông ATL, BTL
Theo dõi và cập nhất các thông tin, dữ liệu định ký của ngành hàng để hỗ trợ Trưởng bộ phận Marketing ngành hàng/Trưởng ban Nhãn hiệu các công việc có liên quan
Theo dõi, kiểm soát và báo cáo tình hình sử dụng ngân sách cho các cấp lãnh đạo để đảm bảo ngân sách được sử dụng hợp lý và hiệu quả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên môn: Ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại, QTKD
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, tiếp thị nhãn hiệu, quảng cáo ... trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương ở các công ty đa quốc gia/công ty có qui mô lớn về ngành hàng sữa, thực phẩm/ngành hàng tiêu dùng nhanh.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh Thành thạo
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty hỗ trợ gói BH tai nạn hoàn toàn miễn phí
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Thưởng tháng 13, thưởng KPI cuối năm
Thưởng quà vào dịp sinh nhật, lễ, tết,...
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
17 ngày phép/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
