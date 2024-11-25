Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 373 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu thị trường:

Phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh để hiểu rõ hơn về vị thế của thương hiệu.

Xác định xu hướng thị trường và những cơ hội mới cho thương hiệu.

2. Xây dựng chiến lược thương hiệu:

Định vị thương hiệu một cách rõ ràng và khác biệt.

Phát triển thông điệp thương hiệu, giá trị cốt lõi và hình ảnh nhận diện.

Lập kế hoạch marketing tổng thể để truyền tải thông điệp thương hiệu đến khách hàng.

3. Quản lý danh mục sản phẩm:

Phát triển và quản lý danh mục sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu.

Đảm bảo sản phẩm/dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phù hợp với định vị thương hiệu.

4. Quản lý truyền thông:

Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động truyền thông để tăng cường nhận biết thương hiệu.

Quản lý các kênh truyền thông xã hội, website và các ấn phẩm khác.

Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

5. Quản lý ngân sách:

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách marketing cho thương hiệu.

Đảm bảo việc sử dụng ngân sách hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

6. Đo lường và đánh giá:

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing.

Điều chỉnh chiến lược khi cần thiết để đạt được mục tiêu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế có liên quan.

Hiểu biết về marketing: Nắm vững các kiến thức về marketing, thương hiệu, truyền thông.

Kỹ năng phân tích: Khả năng phân tích dữ liệu thị trường, hành vi khách hàng để đưa ra quyết định.

Sáng tạo: Có khả năng nghĩ ra những ý tưởng mới, độc đáo để xây dựng thương hiệu.

Giao tiếp tốt: Khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty và khách hàng.

Quản lý dự án: Khả năng quản lý nhiều dự án cùng lúc và đảm bảo chúng được thực hiện đúng tiến độ.

Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Thưởng Lễ, Tết, Tháng 13.

Chính sách phúc lợi khác: quà sinh nhật, quà trung thu, quà tết, ốm đau, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin