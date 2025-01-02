Tuyển Brand Marketing Hộ kinh doanh Lamp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Brand Marketing Hộ kinh doanh Lamp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Hộ kinh doanh Lamp
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Hộ kinh doanh Lamp

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Hộ kinh doanh Lamp

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 215 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm về công việc quảng bá thương hiệu hàng ngày, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu, nâng cao nhận thức về thương hiệu.
Duy trì và mở rộng nguồn lực truyền thông tại thị trường Việt Nam, đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác với các phương tiện truyền thông chính thống và KOL.
Viết và xuất bản các thông cáo báo chí của thương hiệu, đưa tin về sự kiện, nội dung truyền thông xã hội và các tài liệu quảng cáo khác.
Chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì trang web chính thức của công ty và các nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, TikTok, Instagram, v.v.).
Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu trực tuyến để đảm bảo kết quả của các hoạt động đạt được mục tiêu mong đợi.
Tham gia lập kế hoạch và thực hiện các dự án quảng bá thương hiệu quy mô lớn như triển lãm, hoạt động tài trợ, v.v.
Theo dõi hiệu quả quảng bá thương hiệu, tiến hành phân tích dữ liệu thường xuyên và đề xuất kế hoạch cải tiến.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có bằng cử nhân trở lên, chuyên ngành quảng cáo, báo chí, quan hệ công chúng và các chuyên ngành liên quan khác.
Yêu cầu ứng viên có tiếng Trung HSK 4 trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm.
Có hơn 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng bá thương hiệu hoặc quan hệ công chúng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành đồ chơi và sản phẩm giảm stress.
Am hiểu thị trường và hành vi người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời có hiểu biết sâu sắc về quảng bá thương hiệu.
Giỏi đàm phán hợp tác truyền thông và sở hữu một số nguồn lực truyền thông nhất định.
Làm quen với các quy tắc hoạt động của nền tảng truyền thông xã hội và có thể lập kế hoạch nội dung sáng tạo để thu hút lưu lượng truy cập.
Khả năng chịu đựng áp lực tốt và có thể đảm nhiệm nhiều dự án cùng lúc.

Tại Hộ kinh doanh Lamp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18.000.000 - 20.000.000 VND
Thăng cấp, tăng lương định kỳ, các chế độ BHXH theo luật nà nước.
Trợ cấp ăn trưa, quà tặng ngày lễ và tiền thưởng cuối năm được cung cấp.
Hoàn thiện không gian đào tạo và thăng tiến phát triển nghề nghiệp.
Hoạt động nhóm thường xuyên và cơ hội du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Lamp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Lamp

Hộ kinh doanh Lamp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 252A Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

