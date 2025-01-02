Tuyển Brand Marketing Hộ kinh doanh Lamp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Chịu trách nhiệm về công việc quảng bá thương hiệu hàng ngày, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu, nâng cao nhận thức về thương hiệu.

Duy trì và mở rộng nguồn lực truyền thông tại thị trường Việt Nam, đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác với các phương tiện truyền thông chính thống và KOL.

Viết và xuất bản các thông cáo báo chí của thương hiệu, đưa tin về sự kiện, nội dung truyền thông xã hội và các tài liệu quảng cáo khác.

Chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì trang web chính thức của công ty và các nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, TikTok, Instagram, v.v.).

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu trực tuyến để đảm bảo kết quả của các hoạt động đạt được mục tiêu mong đợi.

Tham gia lập kế hoạch và thực hiện các dự án quảng bá thương hiệu quy mô lớn như triển lãm, hoạt động tài trợ, v.v.

Theo dõi hiệu quả quảng bá thương hiệu, tiến hành phân tích dữ liệu thường xuyên và đề xuất kế hoạch cải tiến.

Ưu tiên có bằng cử nhân trở lên, chuyên ngành quảng cáo, báo chí, quan hệ công chúng và các chuyên ngành liên quan khác.

Yêu cầu ứng viên có tiếng Trung HSK 4 trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm.

Có hơn 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng bá thương hiệu hoặc quan hệ công chúng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành đồ chơi và sản phẩm giảm stress.

Am hiểu thị trường và hành vi người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời có hiểu biết sâu sắc về quảng bá thương hiệu.

Giỏi đàm phán hợp tác truyền thông và sở hữu một số nguồn lực truyền thông nhất định.

Làm quen với các quy tắc hoạt động của nền tảng truyền thông xã hội và có thể lập kế hoạch nội dung sáng tạo để thu hút lưu lượng truy cập.

Khả năng chịu đựng áp lực tốt và có thể đảm nhiệm nhiều dự án cùng lúc.

Tại Hộ kinh doanh Lamp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18.000.000 - 20.000.000 VND

Thăng cấp, tăng lương định kỳ, các chế độ BHXH theo luật nà nước.

Trợ cấp ăn trưa, quà tặng ngày lễ và tiền thưởng cuối năm được cung cấp.

Hoàn thiện không gian đào tạo và thăng tiến phát triển nghề nghiệp.

Hoạt động nhóm thường xuyên và cơ hội du lịch hàng năm.

