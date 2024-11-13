Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Baris Arch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý nội dung, hình ảnh trên các kênh truyền thông của thương hiệu (Website, Facebook, Instagram, Tiktok...).

Thực hiện các chương trình khuyến mại của thương hiệu bao gồm các công việc liên quan đến chương trình: Ý tưởng thiết kế, vật phẩm marketing, ngân sách, điều phối thực hiện, giám sát, báo cáo hiệu quả...

Tham gia vào việc đề xuất kế hoạch truyền thông và ý tưởng thương hiệu.

Tham gia phối hợp các sự kiện phục vụ cho việc truyền thông thương hiệu và bán hàng.

Kết hợp cùng team Marketing lên ý tưởng về concept cho photoshoot, TVC, viral clip... phù hợp với định hướng nội dung.

Phối hợp với team Design để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 23 – 35.

Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành Marketing.

Từ 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.

Yêu thích phát triển thương hiệu.

Kiên nhẫn và chi tiết.

Kiến thức về brand management.

Kỹ năng phân thích và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng trình bày và thể hiện ý tưởng/nội dung.

Tiếng Anh cơ bản.

Tại Công ty TNHH Baris Arch Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng chế độ BHXH theo luật định.

Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của nhà nước.

Du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Baris Arch

