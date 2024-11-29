Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5A

- 5B Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng và thực hiện các chiến lược thương hiệu dài hạn cũng như các chiến thuật ngắn hạn phù hợp với định hướng xây dựng thương hiệu mà Công ty đưa ra;
Nghiên cứu thị trường: Tiến hành và phân tích nghiên cứu thị trường để đưa ra chiến lược thương hiệu, hiểu hành vi của người tiêu dùng và xác định xu hướng thị trường; Từ đó triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển nhãn hàng của Công ty cũng như phù hợp với hành vi của người tiêu dùng;
Kiểm soát ngân sách: Quản lý ngân sách tiếp thị hiệu quả, đảm bảo phân bổ nguồn lực tối ưu đạt hiệu quả cao trong việc định vị và truyền thông thương hiệu;
Phối hợp, giám sát việc xây dựng và triển khai các nội dung, hình ảnh đã xây dựng theo đúng định hướng đã đưa ra;
Xử lý nhanh chóng khủng hoảng truyền thông thương hiệu khi có sự cố;
Thực hiện các yêu cầu công việc khác từ quản lý;

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ:Tốt nghiệp từ ĐH trở lên, trong lĩnh vực truyền thông, báo chí hoặc kinh tế, quản trị kinh doanh
2. Kinh nghiệm: Ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
3. Kiến thức:
- Hiểu biết tốt về ngành truyền thông – PR tại Việt Nam
- Hiểu biết về thị trường mỹ phẩm Việt Nam, SPA, làm đẹp và tâm lý công chúng theo vùng miền
4Kỹ năng/Khả năng:
- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực truyền thông báo chí; truyền hình, quảng cáo...
- Có khả năng xây dựng công cụ đo lường đánh giá hiệu quả các chương trình Marketing; Đánh giá hiệu quả các chương trình Marketing; Hiểu biết về các kênh truyền thông – mạng xã hội;
- Kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản tốt;
- Kỹ năng đào tạo, truyền cảm hứng, động lức cho thành viên trong team;
- Kỹ năng phân bổ công việc; quản lý nhân sự;

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13
- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...
- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

