Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MENAS
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH MENAS

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY TNHH MENAS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả chung
Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản lý hình ảnh thương hiệu của công ty, đảm bảo các chiến lược tiếp thị phù hợp với định hướng thương hiệu và mục tiêu kinh doanh, từ đó tạo ra giá trị bền vững cho thương hiệu trên thị trường
2. Nhiệm vụ chính
2.1 Xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu
Xây dựng chiến lược thương hiệu dài hạn, đảm bảo thương hiệu có sự khác biệt và cạnh tranh trên thị trường
Phát triển định vị thương hiệu (Brand Positioning) và giá trị cốt lõi của thương hiệu (Brand Values).
Phát triển chiến lược thương hiệu tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh của siêu thị.
2.2 Quản lý hình ảnh và nhận diện thương hiệu
Quản lý hình ảnh và nhận diện thương hiệu
Định hướng và giám sát việc sử dụng nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh tiếp thị (logo, màu sắc, thông điệp) đảm bảo nhận diện thương hiệu nhất quán trên mọi kênh truyền thông và hoạt động kinh doanh.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của hình ảnh thương hiệu trên thị trường.
2.3 Quản lý và triển khai chiến dịch tiếp thị
Quản lý và triển khai chiến dịch tiếp thị
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch tiếp thị nhằm tăng nhận diện thương hiệu (Brand Awareness).
Phối hợp với các phòng ban (Marketing, Sales, R&D) để triển khai các hoạt động quảng bá sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với chiến lược thương hiệu.
Tối ưu hóa các chiến dịch marketing dựa trên ngân sách và các chỉ số đo lường hiệu quả (ROI).
2.4 Nghiên cứu và phân tích thị trường
Thực hiện nghiên cứu thị trường để hiểu rõ nhu cầu khách hàng, hành vi người tiêu dùng và vị trí cạnh tranh của thương hiệu.
Phân tích các dữ liệu về hiệu suất thương hiệu, nhận diện cơ hội và rủi ro để đề xuất các giải pháp cải thiện.
Phân tích thị trường, xu hướng ngành và hành vi khách hàng để đề xuất các chiến lược thương hiệu phù hợp
2.5 Quản lý mối quan hệ đối tác và truyền thông
Quản lý mối quan hệ đối tác và truyền thông
Làm việc với các nhà cung cấp, đối tác quảng cáo, cơ quan truyền thông để triển khai các chiến dịch truyền thông hiệu quả.
Phối hợp với đội ngũ PR để quản lý hình ảnh thương hiệu trong các tình huống khủng hoảng.
2.6 Theo dõi và đánh giá hiệu quả thương hiệu
Theo dõi và đánh giá hiệu quả thương hiệu
Đo lường các chỉ số hiệu quả thương hiệu như Brand Awareness, Brand Loyalty, và Customer Engagement.
Báo cáo định kỳ về hiệu quả các chiến dịch và đề xuất các điều chỉnh chiến lược.
2.7 Quản lý ngân sách và KPI
Lập kế hoạch ngân sách cho các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu.
Đo lường và phân tích hiệu quả nội dung dựa trên KPI: tương tác, lượt tiếp cận, và chuyển đổi khách hàng.
2.8 Quản lý nhân sự
Quản lý nhân sự
Tham gia phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên mới
Tham gia hoặc trực tiếp đào tạo/ huấn luyện nhân viên; tham gia các hoạt động giảng dạy do Phòng HCNS tổ chức; tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội được đào tạo và phát triển nội bộ
Theo dõi và kiểm soát việc tuân thủ của nhân viên đối với Nội quy Công ty, Quy trình, Quy định, hướng dẫn của Công ty
Giám sát và đánh giá kết quả đào tạo, thử việc của nhân viên, kết quả thực hiện công việc tháng/ quý/ năm. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, điều chỉnh lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm,... theo Quy trình/ Quy định của công ty
Xây dựng môi trường làm việc tích cực, công bằng, năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết và hỗ trợ.
Thực thi các quy định của Công ty về quản lý nhân sự, các chế độ, chính sách, phúc lợi cho nhân viên
Truyền thông các chính sách, kế hoạch của Công ty đến Cán bộ nhân viên
2.9 Các công việc khác
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cấp trên và Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh...
Ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing ngành bán lẻ, trong đó tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Brand Manager cho Siêu thị
Có kiến thức Marketing dày dạn, bài bản. Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối,...) và mạnh về Brand marketing.
Có kinh nghiệm quản lý các kênh truyền thông số (social media, email marketing, quảng cáo trực tuyến).
Kiến thức sâu rộng về xây dựng và quản lý thương hiệu, từ định vị thương hiệu, chiến lược tiếp thị, đến quản lý danh mục sản phẩm
Thành thạo trong việc phân tích hành vi khách hàng, xu hướng thị trường, và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
Có kinh nghiệm lập kế hoạch, thực thi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng bá thương hiệu, bao gồm các kênh trực tuyến và truyền thống
Am hiểu các danh mục sản phẩm trong siêu thị (thực phẩm, đồ gia dụng, fmcg, v.v.) và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của khách hàng
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả (Google Analytics, CRM, BI tools).
Hiểu biết về storytelling, và các công cụ sáng tạo nội dung (Canva, Adobe Creative Suite, CapCut...).
Thành thạo vi tính văn phòng
Sử dụng tốt Tiếng Việt và Tiếng Anh ở 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết).
Khả năng dự toán cũng như quản lý ngân sách hiệu quả cho dự án marketing.
Kỹ năng báo cáo và phân tích số liệu
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và xây dựng đội ngũ
Kỹ năng dẫn dắt và truyền lửa cho nhân viên
Kỹ năng đào tạo/ huấn luyện nhân viên.
Kỹ năng lập, giám sát và thực hiện kế hoạch theo mục tiêu
Kỹ năng quản lý, tổ chức và kiểm soát công việc hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt
Kỹ năng giải quyết tình huống, đàm phán và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc đa nhiệm
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Có khả năng học hỏi nhanh và cầu tiến trong công việc
Chủ động và có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tư duy sáng tạo, nhạy bén và đổi mới trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu và chiến lược tiếp thị.
Tư duy tích cực, năng động, cầu tiến
Biết cách cập nhật nắm bắt các xu hướng marketing mới nhất

Tại CÔNG TY TNHH MENAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp ăn ca 1.200.000/tháng
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển khi có dự án mới
- Đóng BHXH, YT, TN; Bảo hiểm sức khỏe.
- Thưởng tháng lương thứ 13
- Thưởng , quà tặng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ
- Tiệc cuối năm
- Teambuilding
- Tham dự các khóa đào tạo do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MENAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MENAS

CÔNG TY TNHH MENAS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

