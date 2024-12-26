Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS

Brand Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 46

- 48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển Chiến lược thương hiệu
Xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu
Định vị thương hiệu trên thị trường Việt Nam.
Xác định mục tiêu và chiến lược dài hạn cho sản phẩm.
Phối hợp với CEO để lên ý tưởng và định hướng Chiến dịch marketing sản phẩm.
Chiến dịch marketing
Chiến lược sản phẩm
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ để ra ý tưởng phát triển chiến lược sản phẩm.
Làm việc với các team liên quan để đảm bảo sản phẩm phù hợp với thị trường và mục tiêu.
Quản lý phát triển hình ảnh, truyền thông
Đảm bảo các tài liệu truyền thông, quảng cáo, bao bì và các hoạt động marketing truyền tải đúng giá trị và thông điệp của thương hiệu.
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch branding online và offline, bao gồm các hoạt động PR, sự kiện, quảng cáo và hợp tác influencer.
Theo dõi và đánh giá
Đo lường hiệu quả các hoạt động branding và marketing.
Phân tích, báo cáo và đề xuất giải pháp cải thiện để nâng cao nhận diện thương hiệu và doanh số.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Branding/Marketing.
Có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, đặc biệt là sản phẩm làm đẹp.
Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và kỹ năng quản lý dự án tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.
Là người nhiệt huyết, đam mê và có tinh thần đồng hành cùng thương hiệu trong giai đoạn phát triển.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh upto 20.000.000 gross hoặc thoả thuận theo năng lực
Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật
Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.
Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.
Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 46-48 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-brand-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job273255
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty du lịch Saigontimes Travel
Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty du lịch Saigontimes Travel
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Tuyển Brand Marketing Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu
Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty du lịch Saigontimes Travel
Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty du lịch Saigontimes Travel
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Tuyển Brand Marketing Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu
Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH YEEE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH YEEE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần Citics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Citics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Masan Consumer Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Masan Consumer Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD Navigos Search
25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty du lịch Saigontimes Travel
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm