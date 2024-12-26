Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 - 48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển Chiến lược thương hiệu

Xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu

Định vị thương hiệu trên thị trường Việt Nam.

Xác định mục tiêu và chiến lược dài hạn cho sản phẩm.

Phối hợp với CEO để lên ý tưởng và định hướng Chiến dịch marketing sản phẩm.

Chiến dịch marketing

Chiến lược sản phẩm

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ để ra ý tưởng phát triển chiến lược sản phẩm.

Làm việc với các team liên quan để đảm bảo sản phẩm phù hợp với thị trường và mục tiêu.

Quản lý phát triển hình ảnh, truyền thông

Đảm bảo các tài liệu truyền thông, quảng cáo, bao bì và các hoạt động marketing truyền tải đúng giá trị và thông điệp của thương hiệu.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch branding online và offline, bao gồm các hoạt động PR, sự kiện, quảng cáo và hợp tác influencer.

Theo dõi và đánh giá

Đo lường hiệu quả các hoạt động branding và marketing.

Phân tích, báo cáo và đề xuất giải pháp cải thiện để nâng cao nhận diện thương hiệu và doanh số.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Branding/Marketing.

Có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, đặc biệt là sản phẩm làm đẹp.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và kỹ năng quản lý dự án tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Là người nhiệt huyết, đam mê và có tinh thần đồng hành cùng thương hiệu trong giai đoạn phát triển.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh upto 20.000.000 gross hoặc thoả thuận theo năng lực

Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật

Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.

Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.

Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS

