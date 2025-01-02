Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên ý tưởng, xây dựng concept và sản xuất hình ảnh (lookbook, daily, campaign).
Xây dựng và kiểm soát bộ nhận diện thương hiệu (hình ảnh, màu sắc, bố cục).
Theo dõi xu hướng thời trang tóc, đề xuất ý tưởng sáng tạo, phối hợp với team marketing.
Sản xuất nội dung Facebook/TikTok/Instagram Reels,...
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong sáng tạo nội dung.
Hiểu biết về xây dựng concept hình ảnh (lookbook, daily, campaign).
Có tư duy thẩm mỹ, khả năng cập nhật xu hướng thời trang tóc và mạng xã hội (TikTok, Facebook,Instagram...).
Kỹ năng phối hợp nhóm, quản lý thời gian, và duy trì bộ nhận diện thương hiệu.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang hoặc làm đẹp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 11.000.000 - 15.000.000 VND + Commission theo doanh thu
Phụ cấp: Phụ cấp cơm trưa + tráng miệng.
Các chế độ phúc lợi BHXH, sinh nhật, lễ, Tết,...
Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO
