Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Brand Marketing

Lên ý tưởng, xây dựng concept và sản xuất hình ảnh (lookbook, daily, campaign).

Xây dựng và kiểm soát bộ nhận diện thương hiệu (hình ảnh, màu sắc, bố cục).

Theo dõi xu hướng thời trang tóc, đề xuất ý tưởng sáng tạo, phối hợp với team marketing.

Sản xuất nội dung Facebook/TikTok/Instagram Reels,...

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong sáng tạo nội dung.

Hiểu biết về xây dựng concept hình ảnh (lookbook, daily, campaign).

Có tư duy thẩm mỹ, khả năng cập nhật xu hướng thời trang tóc và mạng xã hội (TikTok, Facebook,Instagram...).

Kỹ năng phối hợp nhóm, quản lý thời gian, và duy trì bộ nhận diện thương hiệu.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang hoặc làm đẹp.

Quyền Lợi

Thu nhập: 11.000.000 - 15.000.000 VND + Commission theo doanh thu

Phụ cấp: Phụ cấp cơm trưa + tráng miệng.

Các chế độ phúc lợi BHXH, sinh nhật, lễ, Tết,...

Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

