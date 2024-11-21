Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Giản Thanh, P15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Set up, quản lý và tối ưu hóa loại hình digital content cho tuần/tháng/quý/ chiến lược trên các kênh mạng xã hội bao gồm: facebook fanpage post, bài PR, nội dung website, blog posts, banner ads, intagram, tiktok, zalo ... thuộc các chiến lược digital marketing của công ty Phụ trách định hướng nội dung/hình ảnh trên social media (Website, Facebook, kênh TMĐT).

Quản lý và lập kế hoạch nội dung hiển thị trên các kênh truyền thông của SKM.

Tìm hiểu, nghiên cứu về xu hướng và thị hiếu khách hàng.

Đề xuất các chiến dịch PR / Marketing (chủ yếu mảng Social Media) thích hợp và hiệu quả để đạt KPIs (Branding & Sale).

Sáng tạo và cập nhật liên tục, tối ưu quá hình ảnh và nội dung trên website, facebook page, instagram, stories, tiktok,...

Phân tích,đánh giá và lập báo cáo hiệu quả của hoạt động Marketing theo quý.

Liên lạc với các influencers/stylists/brands để đảm bảo hoạt động PR/Marketing diễn ra đúng tiến độ.

Làm việc chặt chẽ và hiệu quả cùng các đơn vị sản xuất hình ảnh (stylist, photographer, graphic designer...) để đảm bảo đúng tiến độ các ấn phẩm.

Tương tác thường xuyên cùng các thành viên trong team để đưa ra cách giải quyết kịp thời cho các vấn đề phát sinh (nếu có).

Nghiên cứu và phân tích thị trường, các chiến lược chương trình Marketing của đối thủ để đưa ra các kế hoạch Marketing phù hợp.

Định kỳ báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên hoặc khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác liên quan.

Được quyền đề xuất với quản lý trực tiếp yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đúng, đủ các thông tin, phương tiện cần thiết cho công việc.

Được quyền đề xuất Trưởng phòng, Giám đốc hỗ trợ giải quyết nếu vượt quá năng lực, phạm vi xử lý.

Báo cáo vượt cấp nếu Quản lý trực tiếp không giải quyết.

Có thể làm việc trực tiếp với các phòng ban ở các cấp liên quan để giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm được giao.

Đề xuất các giải pháp cải tiến phục vụ cho công việc.

Tham gia các khóa học, đào tạo để nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ tại công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Marketing.

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực Bán lẻ/ thời trang, ...

Kỹ năng tin học văn phòng tốt (PowerPoint, Word, Excel, ...)

Kỹ năng giao tiếp tốt, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tinh thần trách nhiệm cao.

Có kinh nghiệm quản lý nội dung, hình ảnh website.

Có khả năng viết tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.

Các quyền lợi, chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty và Tập đoàn

Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng, công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

Tham gia các hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng năm của Công ty.

Quyền lợi sử dụng các sản phẩm nội bộ và của các Công ty trong tập đoàn với ưu đãi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

