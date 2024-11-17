Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH VILL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH VILL
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty TNHH VILL

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Landmark 81, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing thương hiệu, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định nhóm khách hàng mục tiêu.
Xây dựng và quản lý ngân sách marketing hiệu quả.
Phát triển và quản lý các chiến dịch marketing đa kênh (online và offline) nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, đưa ra các báo cáo định kỳ và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty (bán hàng, thiết kế,...) để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp thương hiệu.
Tìm kiếm đối tác tiềm năng, KOLs, Influencers phù hợp với tinh thần của thương hiệu; cùng với team Retail lập kế hoạch hợp tác truyền thông, làm sự kiện như pop-up, workshop, talkshow, etc giúp đẩy mạnh hình ảnh, doanh thu.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng marketing mới, áp dụng các công cụ và kỹ thuật marketing hiện đại vào công việc. Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và đột phá để nâng cao hiệu quả marketing.
Quản lý các kênh truyền thông hiện có; và thử nghiệm, phát triển các kênh truyền thông mới.
Luân phiên tham gia tư vấn khách hàng tại cửa hiệu/pop-up store theo thời gian được sắp xếp, từ 1 tới 2 ngày/tuần.
Thời gian làm việc 8h/ngày, 5.5 ngày/tuần, sắp xếp linh hoạt theo lịch của cả ê-kíp và yêu cầu công việc.
Sẵn sàng hỗ trợ các team khác trong trường hợp cần thiết vì mục tiêu chung.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Brand Marketing, đặc biệt trong ngành hàng xa xỉ.
Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing online và offline.
Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing tích hợp.
Khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.
Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Sử dụng thành thạo các công cụ marketing online (Google Analytics, Facebook Ads,...) là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH VILL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & thưởng: lương khởi điểm 10 triệu + bonus theo doanh thu & kết quả công việc.
lương khởi điểm 10 triệu + bonus theo doanh thu & kết quả công việc.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VILL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 27 Thái Phiên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

