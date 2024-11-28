Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH V.KAUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5/101/8B Nơ Trang Long, P7. Bình Thạnh, TP HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing thương hiệu, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, định vị thương hiệu và xây dựng kế hoạch truyền thông.

Phát triển và quản lý nội dung marketing trên các kênh truyền thông khác nhau như website, mạng xã hội, email marketing, báo chí...

Livestream trên các nền tảng TMĐT

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp thương hiệu.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing, đưa ra các đề xuất cải tiến.

Tham gia vào các sự kiện, triển lãm để quảng bá thương hiệu.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác truyền thông, influencer.

Nghiên cứu và đề xuất các xu hướng marketing mới.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, thương mại điện tử hoặc thiết kế/kiến trúc.

Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật marketing cơ bản.

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.

Kỹ năng quay phim, chụp hình, edit video tốt.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Sử dụng thành thạo các công cụ marketing online (Google Analytics, Facebook Ads,...) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH V.KAUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH V.KAUS

