Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Long An: Cần Giuộc

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến người tiêu dùng và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ Phân tích thị trường để định vị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu Hoạch định chiến lược định vị và xâm nhập thị trường Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu Giám sát các hoạt động marketing và quảng cáo để đảo bảo tính nhất quán với chiến lược sản phẩm Giám sát việc sử dụng hình ảnh thương hiệu bên trong và bên ngoài nhằm đảm bảo việc sử dụng thương hiệu theo đúng tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu công ty. Quản lý việc đăng ký bảo hộ và sử dụng nhãn hiệu đúng mục đích theo qui định và chiến lược của công ty Quản lý bao bì sản phẩm theo nhãn hàng phụ trách theo đúng qui định, nghị định pháp luật và theo mục đích sử dụng của công ty. Quản lý các tài khoản về website, domain, hosting, mạng xã hội. Triển khai kế hoạch đo lường sức khỏe, định vị thương hiệu theo mục tiêu của trưởng phòng và ban giám đốc. Đề xuất ý tưởng phát triển thêm nhãn hàng mới, sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường.
Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến người tiêu dùng và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ
Phân tích thị trường để định vị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu
Hoạch định chiến lược định vị và xâm nhập thị trường
Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu
Giám sát các hoạt động marketing và quảng cáo để đảo bảo tính nhất quán với chiến lược sản phẩm
Giám sát việc sử dụng hình ảnh thương hiệu bên trong và bên ngoài nhằm đảm bảo việc sử dụng thương hiệu theo đúng tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu công ty.
Quản lý việc đăng ký bảo hộ và sử dụng nhãn hiệu đúng mục đích theo qui định và chiến lược của công ty
Quản lý bao bì sản phẩm theo nhãn hàng phụ trách theo đúng qui định, nghị định pháp luật và theo mục đích sử dụng của công ty.
Quản lý các tài khoản về website, domain, hosting, mạng xã hội.
Triển khai kế hoạch đo lường sức khỏe, định vị thương hiệu theo mục tiêu của trưởng phòng và ban giám đốc.
Đề xuất ý tưởng phát triển thêm nhãn hàng mới, sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân kinh tế, marketing. Tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nông nghiệp, Truyền thông, Quảng cáo, Digital MKT, Báo chí,... Kỹ năng xử lý công việc độc lập, giao tiếp kết nối tốt, chịu được áp lực cao; Kỹ năng phân tích, tổng hợp tình hình kinh doanh của công ty và thị trường. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về hoạt động marketing và branding Luôn theo dõi, cập nhật các xu hướng truyền thông, marketing mới nhất
Bằng cử nhân kinh tế, marketing.
Tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nông nghiệp, Truyền thông, Quảng cáo, Digital MKT, Báo chí,...
Kỹ năng xử lý công việc độc lập, giao tiếp kết nối tốt, chịu được áp lực cao;
Kỹ năng phân tích, tổng hợp tình hình kinh doanh của công ty và thị trường.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về hoạt động marketing và branding
Luôn theo dõi, cập nhật các xu hướng truyền thông, marketing mới nhất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến trong công việc Thu nhập : Thương lượng, trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn Địa chỉ: Lô F2A, KCN Tân Kim, Thị trấn Cần Giuộc, Long An (có tuyến xe đưa rước từ HCM: 1A Lý Thường Kiệt, Ngã tư Bảy Hiền, Chung cư Giai Việt - Tạ Quang Bửu Thưởng các kỳ lễ lớn, sinh nhật công ty, 08/03, 20/10. Thưởng KPI hàng tháng khi hoàn thành công việc (10%-15% lương cứng) Thưởng tháng 13 + Thưởng hiệu quả công việc cuối năm Teambuilding hàng năm Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty và nhà nước Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty Được làm việc trong môi trườngchuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Thu nhập : Thương lượng, trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Địa chỉ: Lô F2A, KCN Tân Kim, Thị trấn Cần Giuộc, Long An (có tuyến xe đưa rước từ HCM: 1A Lý Thường Kiệt, Ngã tư Bảy Hiền, Chung cư Giai Việt - Tạ Quang Bửu
Thưởng các kỳ lễ lớn, sinh nhật công ty, 08/03, 20/10.
Thưởng KPI hàng tháng khi hoàn thành công việc (10%-15% lương cứng)
Thưởng tháng 13 + Thưởng hiệu quả công việc cuối năm
Teambuilding hàng năm
Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty và nhà nước
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty
Được làm việc trong môi trườngchuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô F2A, KCN Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất