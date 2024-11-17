Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ theo quy trình
- Gọi điện hỏi thăm, hướng dẫn khách cách chăm sóc khách tại nhà.
- Ghi nhận và báo cáo các vấn đề khiếu nại của khách hàng
- Nhận danh sách khách hàng tiềm năng: chăm sóc và tiếp tục khai thác
- Gọi điện giới thiệu các gói sản phẩm, CTKM; lắng nghe nhu cầu và tư vấn những băn khoăn, thắc mắc của khách hàng
- Thực hiện KPI cá nhân theo chỉ tiêu của Công ty đặt ra
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản:10tr+ KPI => Thu nhập: 15-20tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
