Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ theo quy trình
- Gọi điện hỏi thăm, hướng dẫn khách cách chăm sóc khách tại nhà.
- Ghi nhận và báo cáo các vấn đề khiếu nại của khách hàng
- Nhận danh sách khách hàng tiềm năng: chăm sóc và tiếp tục khai thác
- Gọi điện giới thiệu các gói sản phẩm, CTKM; lắng nghe nhu cầu và tư vấn những băn khoăn, thắc mắc của khách hàng
- Thực hiện KPI cá nhân theo chỉ tiêu của Công ty đặt ra

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính:Nữ
- Ngoại hình: khá; da sáng, không khuyết điểm
- Độ tuổi: 24 - 35 tuổi.
- Giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương.
- Kinh nghiệm 2 năm vị trí Chăm sóc khách hàng mô hình thẩm mỹ viện, spa/ mỹ phẩm,...
- Giao tiếp tốt; tiếp nhận và truyền đạt thông tin rõ ràng đúng trọng tâm

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản:10tr+ KPI => Thu nhập: 15-20tr
- Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc)
- Teambuilding, Year End Party...tiêu chuẩn 5 sao
- Thưởng lễ, lương tháng 13,14++
- Được hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày
- Phát đồng phục khi làm việc (miễn phí 100%)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

