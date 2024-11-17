Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ theo quy trình

- Gọi điện hỏi thăm, hướng dẫn khách cách chăm sóc khách tại nhà.

- Ghi nhận và báo cáo các vấn đề khiếu nại của khách hàng

- Nhận danh sách khách hàng tiềm năng: chăm sóc và tiếp tục khai thác

- Gọi điện giới thiệu các gói sản phẩm, CTKM; lắng nghe nhu cầu và tư vấn những băn khoăn, thắc mắc của khách hàng

- Thực hiện KPI cá nhân theo chỉ tiêu của Công ty đặt ra

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính:Nữ

- Ngoại hình: khá; da sáng, không khuyết điểm

- Độ tuổi: 24 - 35 tuổi.

- Giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương.

- Kinh nghiệm 2 năm vị trí Chăm sóc khách hàng mô hình thẩm mỹ viện, spa/ mỹ phẩm,...

- Giao tiếp tốt; tiếp nhận và truyền đạt thông tin rõ ràng đúng trọng tâm

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản:10tr+ KPI => Thu nhập: 15-20tr

- Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc)

- Teambuilding, Year End Party...tiêu chuẩn 5 sao

- Thưởng lễ, lương tháng 13,14++

- Được hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày

- Phát đồng phục khi làm việc (miễn phí 100%)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

