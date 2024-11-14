Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng, hướng dẫn/hỗ trợ/tư vấn khách hàng tcác giấy tờ và thủ tục phát sinh sau khi bán hàng về: công nợ, thủ tục ký hợp đồng, thủ tục vay, chuyển nhượng, bàn giao, cấp giấy chứng nhận, các đề nghị khác của khách hang (nếu có)

Tiếp nhận/xử lý các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng sau khi bán và chuyển đến cấp quản lý hoặc các bộ phận/phòng có liên quan (nếu có).

Soạn thảo các văn bản, thông báo, tờ trình liên quan đến các vấn đề phát sinh từ khách hàng trình lên cấp quản lý

Hỗ trợ, tư vấn và giải thích các điều khoản hợp đồng/các giao dịch cho khách hàng/Sale khi cần thiết để đảm bảo Hợp đồng được ký kết

Rà soát quy trình, biểu mẫu hợp đồng, phụ lục, các văn bản ký kết với khách hàng trên cơ sở mẫu pháp lý ban hành, phê duyệt

Làm việc theo sự phân công của cấp quản lý khi được giao

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ & chuyên môn: Từ Cao Đẳng trở lên

• Kinh nghiệm: từ 2 năm. Uu tiên đã làm qua các Công ty BĐS

• Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp

• Kỹ năng khác: Vui vẻ, hoà đồng, có tinh thần tập thể cao. Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc hoàn thành chỉ tiêu chung của phòng ban/Công ty. Hăng hái/tự nguyện tham gia các phong trào do Công ty/Phòng ban tổ chức

Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận theo năng lực + (Lương tháng thứ 13 + thưởng Tết)

• Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành

• Được cấp phát: bảng tên, logo, huy hiệu.

• Phúc lợi : Quà sinh nhật, mừng cưới, quà 8/3, ngày 20/10, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

