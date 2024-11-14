Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Trực hotline tại điểm, nhận cuộc gọi, booking của khách hàng, tư vấn cho khách hàng về món ăn, chỗ ngồi...

- Trực tiếp tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

- Liên hệ thăm hỏi sau khi khách hàng sử dụng xong dịch vụ, món ăn

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại điểm

- Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng, báo cáo cấp trên đưa ra phương án xử lý.

- Xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về sản phẩm, dịch vụ...

- Lên kế hoạch tặng quà cho khách hàng vào các dịp sinh nhật, lễ tết.

- Trực tiếp phục vụ khách hàng VIP khi có yêu cầu.

- Tổ chức thực hiện đo lường độ hài lòng của khách hàng (4 lần/năm).

- Tìm hiểu nguyên nhân các đánh giá, phản hồi chưa tốt đưa ra phương án giải quyết.

- Tiến hành trang trí nhà hàng vào các dịp lễ tết, phối hợp Marketing triển khai các chiến dịch Marketing

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm CSKH trong ngành F&B là 1 lợi thế

Quản lý thời gian và sắp xếp công việc

Kỹ năng xử lý xung đột

Kỹ năng đàm phán và thương thuyết

Có kiến thức, am hiểu về ẩm thực Nhật Bản

Giao tiếp Tiếng Anh, Tiếng Nhật là 1 lợi thế

Không ngại di chuyển

Ngoại hình sáng, giọng nói dễ nghe

Trung thực, bảo mật thông tin có liên quan đến công việc.

Chấp nhận làm ngoài giờ và đi công tác

Làm được ca gãy 10h-14h và 17h-22h

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + phụ cấp + tips

- Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến

- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh

