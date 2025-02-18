Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Comtech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, CC 590, CMT8, Q3, HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT.

- Làm báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN hàng quý, năm.

- Quyết toán thuế định kỳ, liên hệ cơ quan Thuế và Ngân hàng để giải quyết công việc phát sinh.

- Kiểm tra, rà soát kiểm tra sổ sách kế toán, tổng hợp chi phí, theo dõi thu chi nội bộ theo tháng, quý, năm.

- Phối hợp với HCNS về quản lý tiền lương và BHXH.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán, quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử Dụng Tốt Phần Mềm MISA

- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm Dự toán

- Trung thực , chăm chỉ trong công việc

- Có tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Comtech Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động

- Có cơ hội thăng tiến cao

- Chế độ phúc lợi : BHXH , BHTN đầy đủ

- Nghỉ lễ , lương , Teambuilding, thưởng theo chế độ nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Comtech

