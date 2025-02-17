Tuyển Chuyên viên đào tạo Qualy Cashew làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng quốc tế, mở rộng thị trường, đàm phán sales mặt hàng Hạt điều, và mở rộng 1 số sản phẩm nông sản khác.

• Lập kế hoạch bán hàng, theo dõi hợp đồng của khách, xử lý các vấn đề liên quan đến lô hàng.

• Tạo ra các tài liệu bán hàng, các bài thuyết trình bán hàng một cách hiệu quả để giới thiệu các sản phẩm.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt, lâu dài với khách hàng, làm đầu mối liên hệ chính để khách hàng giải quyết các thắc mắc và cung cấp thông tin thị trường kịp thời cho khách hàng. Đóng vai trò là nhà tư vấn đáng tin cậy để hướng dẫn khách hàng một cách thuyết phục.

• Ghi chép và phân tích kỹ lưỡng các chỉ số, hiệu suất bán hàng để đo lường hiệu quả của hoạt động bán hàng và cung cấp báo cáo đầy đủ, kịp thời cho quản lý đưa ra quyết định;

• Luôn bám sát các xu hướng của ngành, nghiên cứu thị trường, hành vi của khách hàng và các công nghệ mới nổi để đề xuất các phương pháp bán hàng sáng tạo;