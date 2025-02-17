Tuyển Chuyên viên đào tạo Qualy Cashew làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Qualy Cashew
- Hồ Chí Minh: 497/24 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, quận Gò Vấp, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
• Tìm kiếm khách hàng quốc tế, mở rộng thị trường, đàm phán sales mặt hàng Hạt điều, và mở rộng 1 số sản phẩm nông sản khác.
• Lập kế hoạch bán hàng, theo dõi hợp đồng của khách, xử lý các vấn đề liên quan đến lô hàng.
• Tạo ra các tài liệu bán hàng, các bài thuyết trình bán hàng một cách hiệu quả để giới thiệu các sản phẩm.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt, lâu dài với khách hàng, làm đầu mối liên hệ chính để khách hàng giải quyết các thắc mắc và cung cấp thông tin thị trường kịp thời cho khách hàng. Đóng vai trò là nhà tư vấn đáng tin cậy để hướng dẫn khách hàng một cách thuyết phục.
• Ghi chép và phân tích kỹ lưỡng các chỉ số, hiệu suất bán hàng để đo lường hiệu quả của hoạt động bán hàng và cung cấp báo cáo đầy đủ, kịp thời cho quản lý đưa ra quyết định;
• Luôn bám sát các xu hướng của ngành, nghiên cứu thị trường, hành vi của khách hàng và các công nghệ mới nổi để đề xuất các phương pháp bán hàng sáng tạo;
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: 1-2 năm xnk (Ứng viên có kinh nghiệp sales Xk hạt điều là một lợi thế)
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa.
• Năng nổ, chịu khó, giỏi đàm phán, chịu áp lực tốt.
Tại Qualy Cashew Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Qualy Cashew
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
