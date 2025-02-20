Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 46
- 48
- 50 Phạm Hồng Thái, Quận 01, TP.HCM.
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
• Tham gia vào việc xây dựng, thiết kế bài giảng và các kiến thức về công cụ hỗ trợ giúp tăng khả năng bán hàng của đội ngũ;
• Quản lý và hỗ trợ đội ngũ đào tạo dưới chi nhánh;
• Phối hợp với Công ty mẹ ở Đài Loan để tổ chức các khóa huấn luyện phù hợp với tình hình thị trường Việt Nam;
• Thống kê, phân tích và đánh giá kết quả đào tạo;
• Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học trở lên;
• Ít nhất 01 kinh nghiệm trong mảng Đào tạo sản phẩm hoặc tư vấn viên trong ngành Bảo Hiểm;
• Tiếng Trung tốt 4 kỹ năng (HSK4 trở lên);
• Có kỹ năng thuyết trình, MOS tốt.
Tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
