Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

• Tham gia vào việc xây dựng, thiết kế bài giảng và các kiến thức về công cụ hỗ trợ giúp tăng khả năng bán hàng của đội ngũ;

• Quản lý và hỗ trợ đội ngũ đào tạo dưới chi nhánh;

• Phối hợp với Công ty mẹ ở Đài Loan để tổ chức các khóa huấn luyện phù hợp với tình hình thị trường Việt Nam;

• Thống kê, phân tích và đánh giá kết quả đào tạo;

• Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng.