Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH S.F.Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH S.F.Express
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH S.F.Express

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH S.F.Express

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Căn cứ kế hoạch phát triển nhân tài của khu vực và tình hình thực tế của công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân tài, lập ngân sách chi phí đào tạo và giám sát việc thực hiện , ngân sách;
2. Tổ chức và triển khai công tác đào tạo, phát triển các vị trí quản lý doanh nghiệp, các vị trí quản lý chức năng, các vị trí chuyên môn chức năng, nhân tài chủ chốt, nhân tài tiềm năng cao... và hoàn thành việc triển khai, thực hiện chuyển đổi, nâng cao năng lực cho nhân viên mới và tại chức. vị trí quản lý;
3. Tổ chức, thực hiện tuyển chọn dự bị, tuyển dụng nhân tài, kịp thời chấn chỉnh và phản hồi những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;
4. Xây dựng đội ngũ giảng viên khu vực, theo dõi việc cấp chứng chỉ giảng viên, hoạt động câu lạc bộ giảng viên và hỗ trợ tuyển chọn, đào tạo giảng viên hạt giống khu vực;
5. Hỗ trợ phát triển và quảng bá các khóa học cơ bản và tài liệu giảng dạy cho từng ngành nghề (bao gồm PPT, sổ tay giảng viên, sổ tay nhân viên, v.v.).

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cao đẳng đại học trở lên: quản lý kinh doanh, giáo dục và các chuyên ngành liên quan;
2. Ứng viên có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phát triển thị trường, đào tạo doanh nghiệp, v.v.
3. Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là PPT;
4. Có hiểu biết nhất định về việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá hiệu quả đào tạo, học tập; có ý thức đổi mới, tư duy nhanh nhạy, nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc và có lòng đam mê.
5.Giao tiếp tiếng Anh / Trung lưu loát

Tại Công Ty TNHH S.F.Express Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc : Thứ 2- thứ 6 8h30-18h ( nghỉ trưa 1h30p)
Phép năm thử việc
Teambuilding
Khám sức khoẻ
Bảo hiểm Bảo việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH S.F.Express

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH S.F.Express

Công Ty TNHH S.F.Express

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 45, Đường Ngô Đức Kế - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

