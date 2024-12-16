Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 111

- 121 Ngô Gia Tự, P2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chuyên
Viên
Kinh
Doanh

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt quyết, đam mê kinh doanh
Chăm chỉ, kiên trì
Trung thực, ham học hỏi
Chấp nhận sinh viên chưa tốt nghiệp muốn thử thách " đột phá thu nhập "

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn trung bình từ 30 triệu/ tháng. Thường xuyên khen thưởng bằng tiền mặt
Đào tạo free từ đầu cho tất cả ứng viên
Tự chủ về thời gian và không gian. Không chấm công
Được hỗ trợ liên tục bởi các quản lý phòng khối cũng như lãnh đạo vùng
Chính sách thăng tiến rõ ràng
Cơ hội du lịch trong và ngoài nước
Hỗ trợ chi phí marketing giúp việc tìm kiếm khách hàng không còn là nổi lo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

