Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 111 - 121 Ngô Gia Tự, P2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chuyên

Viên

Kinh

Doanh

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt quyết, đam mê kinh doanh

Chăm chỉ, kiên trì

Trung thực, ham học hỏi

Chấp nhận sinh viên chưa tốt nghiệp muốn thử thách " đột phá thu nhập "

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn trung bình từ 30 triệu/ tháng. Thường xuyên khen thưởng bằng tiền mặt

Đào tạo free từ đầu cho tất cả ứng viên

Tự chủ về thời gian và không gian. Không chấm công

Được hỗ trợ liên tục bởi các quản lý phòng khối cũng như lãnh đạo vùng

Chính sách thăng tiến rõ ràng

Cơ hội du lịch trong và ngoài nước

Hỗ trợ chi phí marketing giúp việc tìm kiếm khách hàng không còn là nổi lo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

