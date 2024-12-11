Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 01 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chức năng:
Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kiến thức cho đội ngũ nhân viên.
Tổ chức, thực hiệncác hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015.
Tiêu chuẩn hóa các quy trình, quy định, hướng dẫn.
Kiểm soát công tác vận hành bán lẻ.
Thực thi công việc thuộc phạm vi của Phòng Đào tạo và Kiểm soát vận hành bán lẻ.
Nhiệm vụ:
Công tác đào tạo :
Nghiên cứu và xác định nhu cầu đào tạo.
Xây dựng chương trình và hoạch định ngân sách đào tạo hàng năm.
Triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo đã được cấp trên phê duyệt.
Tham gia đào tạo đội ngũ giảng viên nội bộ, đảm bảo đáp ứng năng lực, kiến thức và chuyên môn đào tạo.
Tham gia xây dựng đội ngũ kế cận, đáp ứng nhu cầu nhân sự chủ chốt của công ty.
Thực hiện công tác đào tạo; đảm bảo tất cả nhân viên tham gia nắm rõ nội dung, mục đích của chương trình đào tạo.
Nghiên cứu và cải thiện nội dung chương trình đào tạo phù hợp, thường xuyên cải tiến phương pháp đào tạo để đạt hiệu quả tối ưu.
Xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Báo cáo phân tích, thống kê, đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo.
Tham gia xây dựng lộ trình đào tạo và phát triển năng lực cần thiết của nhân viên.
2. Công tác kiểm soát vận hành bán lẻ:
Tham gia đánh giá và rà soát toàn bộ quy trình vận hành đang áp dụng tại công ty.
Lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát những điểm không phù hợp, chuẩn hóa các quy trình, quy định, hướng dẫn..... liên phòng ban.
Kiểm soát và xác định nguyên nhân của những điểm bất thường và kịp thời báo cáo cấp trên.
Nhận định các rủi ro phát sinh từ công tác kiểm soát để tư vấn đưa ra hướng khắc phục và quản trị rủi ro hiệu quả.
Thực hiện công tác theo chỉ đạo của cấp trên trong phạm vi kiểm soát vận hành bán lẻ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm trở lên vị trí tương đương, độ tuổi từ 28 -35 tuổi.
Có sự sáng tạo, tư duy cởi mở, năng động, không ngại thử thách, linh hoạt giải quyết vấn đề.
Có tư duy hệ thống và khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin tốt.
Có kỹ năng thuyết trình trước đám đông.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
Thu nhập cao tương xứng với năng lực.
Cơ hội thăng tiến cao, phát triển bản thân.
Nhận được các phúc lợi: lương theo năng lực, các chế độ thưởng theo qui định công ty.
Chính sách BHXH, BHYT đúng quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

