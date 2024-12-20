Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Bình Định - Phú Yên, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Training, đào tạo nhân viên bán hàng về sản phẩm, chương trình triển khai của Công ty.

Cùng bộ phận kinh doanh hỗ trợ nhân viên bán hàng và đẩy mạnh số bán.

Tuyển dụng nhân sự mới theo tình hình kinh doanh của khu vực.

Tìm hiểu, nắm bắt thị trường. Hỗ trợ hoạt náo, làm event, ...

Check shop, thăm hỏi động viên, thúc đẩy tinh thần truyền nhiệt cho PCs.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 20 - 27 tuổi. Thông minh, nhanh nhẹn và linh hoạt trong công việc

Nữ, tuổi từ 20 - 27 tuổi.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thẳng thắn, trung thực trong giao tiếp và xử lý công việc

Thân thiện, hoạt ngôn, giọng nói dễ nghe, có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt

Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng (MS Word, Excel, PowerPoint)

Có thể đi công tác giữa 2 tỉnh để đảm bảo chất lượng đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên bán hàng.

Chịu được áp lực và chấp nhận công việc xử lý ngoài giờ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + KPI + thưởng.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các quyền lợi phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật ngay khi ký HĐ. Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đầy đủ theo luật lao động

Thưởng các dịp lễ tết. Chính sách công tác phí theo quy định Công ty.

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Được mua điện thoại Smartphone VIVO với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin