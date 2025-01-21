Tuyển Chuyên viên đào tạo Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu

Địa điểm làm việc: Ninh Kiều, Cần Thơ.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Quản lý kế hoạch bán hàng

- Quản lý và theo dõi tốc độ bán hàng theo chỉ tiêu đã đề ra;

- Theo dõi tình hình POS/Stock tại thị trường;

- Hỗ trợ SL và NVBH.

2. Quản lý tăng trưởng nhãn hàng:

- Theo dõi và quản lý các chỉ số tăng trưởng của từng nhãn hàng;

- Lập kế hoạch phát triển về doanh số, bao phủ, tốc độ bán hàng, hàng tồn và trưng bày của từng nhãn hàng;

- Lập kế hoạch phát triển nhãn hàng mới theo từng giai đoạn.

3. Lập kế hoạch bán hàng

- Xây dựng kế hoạch doanh số, mục tiêu tăng trưởng của các khu vực phù hợp;