Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm tổ chức chuẩn bị, rà soát chi phí chi phí trước đấu thầu

Đàm phán, thương thảo các điều kiện cơ bản của dự toán: Hiệu lực của dự toán, điều kiện thanh toán, điều kiện thi công, tiến độ thi công.

Tính toán khối lượng vật tư cung cấp cho công trường theo tiến độ thi công và cho bộ phận mua hàng để đặt hàng với nhà cung cấp và có phương án kế hoạch tài chính

Thực hiện các thủ tục đấu thầu

Phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình

Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý