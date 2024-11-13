Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Quy hoạch và phát triển bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm tổ chức chuẩn bị, rà soát chi phí chi phí trước đấu thầu
Đàm phán, thương thảo các điều kiện cơ bản của dự toán: Hiệu lực của dự toán, điều kiện thanh toán, điều kiện thi công, tiến độ thi công.
Tính toán khối lượng vật tư cung cấp cho công trường theo tiến độ thi công và cho bộ phận mua hàng để đặt hàng với nhà cung cấp và có phương án kế hoạch tài chính
Thực hiện các thủ tục đấu thầu
Phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình
Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan,có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
4. Ưu tiên thành thạo tiếng Trung/tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20tr - 30tr ( Có thể thỏa thuận tùy kinh nghiệm )
Khám sức khỏe định kỳ,đóng BHXH,BHYT,BHTN theo đúng quy định
Thưởng tháng lương thứ 13
Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

