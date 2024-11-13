Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Chịu trách nhiệm tổ chức chuẩn bị, rà soát chi phí chi phí trước đấu thầu
Đàm phán, thương thảo các điều kiện cơ bản của dự toán: Hiệu lực của dự toán, điều kiện thanh toán, điều kiện thi công, tiến độ thi công.
Tính toán khối lượng vật tư cung cấp cho công trường theo tiến độ thi công và cho bộ phận mua hàng để đặt hàng với nhà cung cấp và có phương án kế hoạch tài chính
Thực hiện các thủ tục đấu thầu
Phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình
Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
4. Ưu tiên thành thạo tiếng Trung/tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ,đóng BHXH,BHYT,BHTN theo đúng quy định
Thưởng tháng lương thứ 13
Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)
