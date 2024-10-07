Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm, gặp gỡ đối tác, khách hàng của công ty.

Chuẩn bị tài liệu, thông tin, quà tặng cho các sự kiện đối ngoại.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện đối ngoại, đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ, hiệu quả.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đối tác, khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán / Kiểm toán, Marketing / Truyền thông / Quảng cáo, Nhân sự, Tư vấn.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

