Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 36 Cầu Bươu, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập - xuất hàng hóa theo đơn hàng trên phần mềm bán hàng và kiểm tra hàng hóa thực tế tại kho.
Quản lý tồn kho, theo dõi luân chuyển hàng hóa tại cửa hàng.
Quản lý và ghi chép thu chi tại cửa hàng.
Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, giấy tờ nội bộ tại cửa hàng.
Lập báo cáo thu chi, báo cáo tồn kho theo tuần/tháng và báo cáo tổng thể tình hình hoạt động cửa hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành Kinh tế (ưu tiên có kinh nghiệm kế toán)
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa và excel...
Có tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác tốt.
Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận và chủ động trong công việc .
Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9–11 triệu/tháng (Lương cơ bản + Thưởng, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thời gian thử việc.
Nghỉ lễ, Tết theo luật lao động theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
