Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DSL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thứ 2 – Thứ 7 (giờ hành chính)Tiếp nhận đơn hàng và hỗ trợ khách hàng., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc: Long Biên - Hà Nội

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (giờ hành chính)Tiếp nhận đơn hàng và hỗ trợ khách hàng.

Tư vấn, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại liên quan đến dịch vụ.

Theo dõi tiến độ giao hàng và thu hồi công nợ.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung giao tiếp, tối thiểu HSK4.

Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, Email).

Kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực Logistics hoặc vận đơn (ưu tiên ứng viên quen nghiệp vụ).

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DSL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 – 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực).

Thưởng hiệu suất, BHXH đầy đủ, nghỉ lễ/Tết theo luật.

Môi trường trẻ trung, được đào tạo nghiệp vụ, tham gia hoạt động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DSL VIỆT NAM

