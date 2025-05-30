Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DSL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DSL VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thứ 2 – Thứ 7 (giờ hành chính)Tiếp nhận đơn hàng và hỗ trợ khách hàng., Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Địa điểm làm việc: Long Biên - Hà Nội
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (giờ hành chính)Tiếp nhận đơn hàng và hỗ trợ khách hàng.
Tư vấn, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại liên quan đến dịch vụ.
Theo dõi tiến độ giao hàng và thu hồi công nợ.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung giao tiếp, tối thiểu HSK4.
Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, Email).
Kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực Logistics hoặc vận đơn (ưu tiên ứng viên quen nghiệp vụ).
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, Email).
Kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực Logistics hoặc vận đơn (ưu tiên ứng viên quen nghiệp vụ).
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DSL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10 – 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực).
Thưởng hiệu suất, BHXH đầy đủ, nghỉ lễ/Tết theo luật.
Môi trường trẻ trung, được đào tạo nghiệp vụ, tham gia hoạt động tập thể.
Thưởng hiệu suất, BHXH đầy đủ, nghỉ lễ/Tết theo luật.
Môi trường trẻ trung, được đào tạo nghiệp vụ, tham gia hoạt động tập thể.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DSL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI