Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Kế toán công nợ

Nhận , kiểm tra và lưu trữ hợp đồng mua vào;

Kiểm tra hồ sơ thanh toán và hạch toán công nợ lên phần mềm kế toán;

Đề xuất thanh toán công nợ khi đến hạn;

Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với nhà cung cấp;

Hoàn thiện hồ sơ và giao hoá đơn, hồ sơ cho kế toán thuế;

Báo cáo dư nợ 331 hàng tháng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính các trường Đại học: Học viện Tài chính, Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại, Học viện Ngân hàng,...;

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm về các nghiệp vụ kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15 triệu/ tháng (thỏa thuận); Phụ cấp ăn trưa;

Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành cơ hội phát triển - thăng tiến vô cùng lớn;

Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13: Từ 1 - 3 tháng lương tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Đi du lịch 1 lần/ năm;

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;

Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM

