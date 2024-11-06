Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng công ty IEC - Thôn cổ điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì

Lập tổng tiến độ triển khai Dự án từ bước thiết kế đến khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, tham khảo và thống nhất tiến độ với các Phòng Ban trước khi trình Lãnh đạo phê duyệt;

Kiểm soát việc tuân thủ tiến độ của các Phòng/Ban; cảnh báo các công việc chậm tiến độ và đề xuất phương án giải quyết;

Phối hợp với Ban Quản lý Dự án lập tiến độ chi tiết triển khai thi công Dự án;

Cập nhật, theo dõi, đôn đốc tiến độ Dự án;

Cập nhật thông tin quá trình thi công của các nhà thầu đối với từng gói thầu, quản lý các phát sinh trong quá trình thi công, lập báo cáo trình Ban Lãnh đạo phê duyệt chủ trương;

Chủ động lấy ý kiến của Nhà thầu, Ban Quản lý Dự án, các Phòng, Ban liên quan đến tiến độ dự án họp xử lý các vướng mắc, thống nhất ý kiến giữa các bộ phận;

Kiểm tra tiến độ thực tế tại các Dự án.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng/ Kinh tế Xây dựng;

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh điều phối dự án hoặc công việc kế hoạch triển khai Dự án. Đã làm việc ở các dự án nhà cao tầng;

Có kiến thức về Quản lý chi phí Dự án: Lập ngân sách, hao hụt vật tư, dòng tiền, tìm kiếm và lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, cung ứng, thanh toán, phát sinh;

Sử dụng phần mềm Autocad, Revit, Sketcup, phần mềm dự toán (F1, GXD), Microsoft Projet;

Chịu được áp lực công việc.

Độ tuổi: 31-36.

Địa điểm làm việc: Văn phòng công ty IEC-Thôn cổ điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội;

Thời gian làm việc: 8:00-17:30 từ Thứ 2- Thứ 6; Thứ 7 từ 8:00-12:00;

Ăn trưa tại công ty;

Mức lương : 20,000,000 – 25,000,000 VNĐ/ tháng (có thể thoả thuận cao hơn, tuỳ theo năng lực ứng viên);

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định pháp luật;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Khám chữa bệnh hàng năm;

Thưởng các ngày lễ tết; thưởng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh;

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở;

