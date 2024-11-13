Tuyển Kế toán thanh toán Giovanni Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 Tòa Sao Mai Plaza, Số 435A Tam Trinh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận, kiểm tra hồ sơ chi phí từ các phòng/ban/bộ phận, trình ký hồ sơ

Lập và gửi kế hoạch thanh toán cho bộ phận tài chính

Hạch toán chi phí, ngân hàng vào phần mềm

Khớp số dư ngân hàng, kiểm tra số dư các TK theo dõi

Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ thanh toán

Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan khác

Có kinh nghiệm ở lĩnh vực kế toán

Nắm vững quy trình, nghiệp vụ thanh toán tại 1 doanh nghiệp

Am hiểu luật pháp và các quy định của nhà nước về Kế toán hiện hành

Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

Tại Giovanni Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: 10-12 triệu + Các Phụ cấp

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (08h-17h30)

Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ vé gửi xe

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi

Các ngày nghỉ lễ trong năm theo quy định chung của nhà nước.

Các chế độ thưởng theo quy định của Công ty: Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng sinh nhật công ty, thưởng các ngày lễ trong năm.

Chế độ phúc lợi khác: Kết hôn, hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, sinh con (cà CBNV nam, nữ), ngày đàn ông, ngày phụ nữ, tết thiếu nhi, đồng phục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Giovanni Vietnam

