Tuyển Kế toán thanh toán Giovanni Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Giovanni Vietnam
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 8 Tòa Sao Mai Plaza, Số 435A Tam Trinh, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nhận, kiểm tra hồ sơ chi phí từ các phòng/ban/bộ phận, trình ký hồ sơ
Lập và gửi kế hoạch thanh toán cho bộ phận tài chính
Hạch toán chi phí, ngân hàng vào phần mềm
Khớp số dư ngân hàng, kiểm tra số dư các TK theo dõi
Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ thanh toán
Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan khác
Có kinh nghiệm ở lĩnh vực kế toán
Nắm vững quy trình, nghiệp vụ thanh toán tại 1 doanh nghiệp
Am hiểu luật pháp và các quy định của nhà nước về Kế toán hiện hành
Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc
Tại Giovanni Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận: 10-12 triệu + Các Phụ cấp
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (08h-17h30)
Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ vé gửi xe
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi
Các ngày nghỉ lễ trong năm theo quy định chung của nhà nước.
Các chế độ thưởng theo quy định của Công ty: Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng sinh nhật công ty, thưởng các ngày lễ trong năm.
Chế độ phúc lợi khác: Kết hôn, hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, sinh con (cà CBNV nam, nữ), ngày đàn ông, ngày phụ nữ, tết thiếu nhi, đồng phục.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Giovanni Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
