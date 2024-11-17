Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 1 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán : Kiểm soát chứng từ thu-chi; Lập chứng từ thu chi (ủy nhiệm chi, phiếu thu, phiếu chi tiền mặt,..); Kiểm soát chứng từ Giấy báo Nợ/Có và số dư với Ngân hàng hàng ngày; Đối chiếu chứng từ Thu/Chi hàng ngày với tiền thực Thu/Chi của Thủ quỹ; Thanh quyết toán các khoản tạm ứng, thu chi hộ và chi phí liên quan đến nhân viên; Lập Kế hoạch và kiểm soát dòng tiền;
Hạch toán công nợ phải trả, theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp, đối chiếu công nợ mua hàng (Xe, phụ tùng – vật tư, dịch vụ khác) với các đơn vị trong hệ thống và ngoài hệ thống; Lập bảng kê theo dõi công nợ và kế hoạch thanh toán cho Công ty phân phối.
Tiếp nhận, phân loại, tập hợp, kiểm tra hồ sơ tài sản cố định, công cụ dụng cụ và phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi quá trình sử dụng TSCĐ và CCDC, nâng cấp & sửa chữa thay thế; Hạch toán, Quản lý tính, trích chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC; Theo dõi và xử lý các TSCĐ hết khấu hao; Định kỳ phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức kiểm kê, lập biên bản kiểm kê TSCĐ và CCDC.
Thực hiện kiểm soát và hạch toán chi phí hoạt động; Báo cáo phân tích & tham mưu hiệu quả chi phí tại Đơn vị theo mảng kinh doanh, theo thương hiệu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, kinh tế ...
Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp là 1 lợi thế.
Am hiểu luật, chuẩn mực, chính sách liên quan đến lĩnh vực TCKT và thuế..
Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp, tác nghiệp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : từ 10 -15tr + Phụ cấp ăn trưa (40k/bữa)+ Thưởng....
Chế độ phép năm 12 ngày/ năm (nếu không sử dụng hết cuối năm được thanh toán tiền)
Các chế độ khác theo Quy định hiện hành của Công ty và Luật lao động.
Tham gia Bảo hiểm xã hội/y tế/thất nghiệp sau thời gian thử việc.
Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần do công ty tổ chức.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp để mỗi nhân sự có thể phát huy tốt nhất năng lực của bản thân. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cùng với các chế độ, phúc lợi, lương, thưởng phù hợp, xứng đáng với đóng góp của mỗi nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 68, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

