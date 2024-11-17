Tuyển Kế toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8

Kế toán

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Showroom BMW Long Biên

- Số 1 Ngô Gia Tự, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận hồ sơ xe và hóa đơn đầu vào, hạch toán nhập kho và đối chiếu.
Lập bảng kê theo dõi công nợ và kế hoạch thanh toán công nợ.
Định kỳ thực hiện kiểm kê xe lưu kho.
Cập nhật thông tin hợp đồng và theo dõi giá từng loại xe, chương trình bán hàng.
Thực hiện xuất kho ghi nhận giá vốn, xuất hóa đơn bán hàng
Theo dõi công nợ phải thu, tiến độ thu tiền trong hợp đồng, đối chiếu công nợ với từng đối tượng liên quan.
Hạch toán chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh xe.
Tổng hợp và xác nhận bảng kê bán hàng hàng tháng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính - Kế toán, QTKD,....
Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10-13tr + thưởng+ phụ cấp, thử việc 100% lương;
Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở tại tập đoàn ô tô hàng đầu;
Tham gia BHXH, khám sức khỏe theo quy định;
Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;
Phụ cấp cơm ca, nhà ở tạp thể
Nghỉ 12 ngày phép năm ( quy đổi thành lương khi không sử dụng hết)
Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

