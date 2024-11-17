Tuyển Kế toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8
- Hà Nội: Showroom BMW Long Biên
- Số 1 Ngô Gia Tự, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhận hồ sơ xe và hóa đơn đầu vào, hạch toán nhập kho và đối chiếu.
Lập bảng kê theo dõi công nợ và kế hoạch thanh toán công nợ.
Định kỳ thực hiện kiểm kê xe lưu kho.
Cập nhật thông tin hợp đồng và theo dõi giá từng loại xe, chương trình bán hàng.
Thực hiện xuất kho ghi nhận giá vốn, xuất hóa đơn bán hàng
Theo dõi công nợ phải thu, tiến độ thu tiền trong hợp đồng, đối chiếu công nợ với từng đối tượng liên quan.
Hạch toán chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh xe.
Tổng hợp và xác nhận bảng kê bán hàng hàng tháng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô.
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở tại tập đoàn ô tô hàng đầu;
Tham gia BHXH, khám sức khỏe theo quy định;
Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;
Phụ cấp cơm ca, nhà ở tạp thể
Nghỉ 12 ngày phép năm ( quy đổi thành lương khi không sử dụng hết)
Các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI