Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tiếp nhận cuộc gọi, trả lời thắc mắc cho khách hàng về dịch vụ của Ngân hàng Techcombank

- Không sale, không mở thẻ khách hàng/ doanh nghiệp.

2. ĐỊA ĐIỂM:Tòa nhà Vincom Trần Duy Hưng, số 119 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

3.THỜI GIAN LÀM VIỆC: Fulltime (6 ca/ tuần)

Ca 1: 6h30 - 14h30

Ca 2: 8h - 17h

Ca 3: 14h30 - 22h30

- Nam/nữ từ đủ 18 tuổi - 35 tuổi

- Không ngọng, không giọng địa phương.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên - chấp nhận sinh viên chờ bằng (Không vướng lịch học trên trường)

- Chăm chỉ, chịu khó

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 6.500.000- 8.500.000 VNĐ/ tháng.

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về ngân hàng.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại.

- Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động và quy định của Công ty.

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí: giám sát, trưởng nhóm, trưởng ca.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

