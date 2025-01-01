Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn các sản phẩm dịch vụ SME dành cho khách hàng mục tiêu;
Phân tích, đánh giá năng lực và thẩm định hồ sơ của khách hàng;
Lập tờ trình tín dụng / Đề xuất cấp tín dụng và bảo vệ đề xuất cấp tín dụng với cấp phê duyệt;
Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời;
Bán chéo, bán sỉ các sản phẩm SME cho đối tác liên kết, KHCN, KHDN, ĐCTC;
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, khai thác hiệu quả các mối quan hệ này và đảm bảo mối quan hệ tốt với ABBANK;
Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng gắn liền với kế hoạch cá nhân & mục tiêu chung của Đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành Kinh tế có liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm tại vị trí liên quan tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính khác hoặc làm bộ phận kinh doanh (Sales, Telesales) các công ty khác.
Có kiến thức về sản phẩm / nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, hiểu biết về vị trí Quan hệ khách hàng & cách thức tìm kiếm phát triển khách hàng.
Ưu tiên ứng viên có tố chất kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, bán hàng tốt
Ưu tiên

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

