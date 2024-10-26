Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Làm việc tại 669 đường Thiên Đức – phường Vạn An, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách hàng từ danh sách data có sẵn của Công ty, tư vấn sức khỏe ban đầu theo đề nghị cần tư vấn của khách hàng và giúp họ có giải pháp sức khỏe phù hợp.

- Đồng thời giúp khách hàng mua hàng, tin tưởng sử dụng giải pháp mình cung cấp nhằm cải thiện sức khỏe có kết quả.

- Lên lịch theo dõi và có kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ để thực hiện cam kết đồng hành giúp khách hàng có kết quả. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng để hỗ trợ khách trở thành khách hàng hạnh phúc.

- Theo dõi, cập nhật, thống kê danh sách KH đã phục vụ vào file cá nhân.

- Báo cáo công việc trực tiếp với trưởng bộ phận theo ngày/ tuần/ tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm làm telesale, kinh doanh, chuyên viên tư vấn bán hàng ....

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên, chuyên ngành Y/ Dược (là lợi thế lớn).

- Có kinh nghiệm làm việc chuyên môn trên 02 năm tại các trung tâm y tế, phòng khám, bệnh viện.

- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin tương tác với khách hàng;

- Thái độ vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, có khả năng xử lý tình huống.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Cẩn thận, trung thực, thích chia sẻ giúp đỡ và có tinh thần trách nhiệm là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Di động Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng:

+ Với ứng viên có chuyên môn dược sĩ - bác sĩ từ 10 - 15 triệu + phụ cấp ăn trưa

+ Với ứng viên có kinh nghiệm sale từ 2 năm các lĩnh vực khác muốn thử sức lĩnh vực mới hỗ trợ lương cứng 8 triệu + phụ cấp ăn trưa

=> Thu nhập hấp dẫn tối thiểu từ 10.000.000 – 35.000.000 triệu /tháng, thu nhập không giới hạn theo năng lực bán hàng của nhân sự.

- Làm việc tại công ty với giá trị cốt lõi: Công việc hiệu quả - Môi trường hạnh phúc – Sản phẩm ý nghĩa.

- Có cơ hội tư vấn giúp đỡ rất nhiều người mỗi ngày và mở rộng mối quan hệ không giới hạn.

- Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc;

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện;

- Được tạo mọi cơ hội học hỏi phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN;

- Thưởng nóng theo ngày + thưởng tháng theo hiệu quả kinh doanh, cơ hội thu nhập cao hơn nữa nếu bạn nỗ lực và chăm chỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Di động Thông Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin