Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ G20
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ G20

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đồng Nai

- Bình Dương ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Lập kế hoạch công việc:
- Chủ động tiềm kiếm thông tin và tiếp cận khách hàng thông qua các kênh trang vàng, quảng cáo,... là các công ty trong lĩnh vực xây dựng, thi công cơ điện, tổng thầu các công trình nhà máy – Nhà xưởng, Biệt thự, Toà nhà văn phòng...
- Chủ động lập kế hoạch tiếp cận và phát triển các khách hàng là đối tác hợp tác để bán hàng : Kiến trúc sư, Nhà thầu xây dựng, Nhà thầu Nội thất hoàn thiện, Nhà cung cấp vật liệu liên quan đến ngành xây dựng....
- Chủ động đi thị trường tập trung các khu vực tiềm năng tìm kiếm khách hàng mới là các công trình VILLA, Shophouse, Toà nhà Văn Phòng, Nhà Xưởng, ... cần lắp đặt Thang máy để tư vấn và báo giá
2. Xây dựng kênh bán hàng:
- Chủ động xây dựng mối quan hệ với các đối tác hợp tác theo chính sách chiết khấu bán hàng của Công ty. Cụ thể: Công ty Tư vấn xây dựng, Cty Thiết kế & Xây dựng, Công ty thiết kế và thi công nội thất hoàn thiện
- Chủ động phát triển các mối quan hệ mới từ các công trình đã triển khai, các công trình đã tư vấn, các công trình đã đến khảo sát
3. Tư vấn bán hàng
- Thực hiện khảo sát thực tế tại công trình và tư vấn phương án kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của Khách hàng (có Bộ phận Kỹ thuật hỗ trợ phương án kỹ thuật thang máy)
- Báo giá, thuyết phục Khách hàng sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của G20 cung cấp (Bộ phận Kế toán sẽ tiến hành Lập Báo giá theo thông số kỹ thuật được duyệt)
4. Chốt Hợp đồng bán hàng
- Đàm phán các phương thức trong hợp đồng, chốt các thông số và bản vẽ với khách hàng, chốt các phương án kỹ thuật, chốt nội thất và vật liệu cho Thang máy
- Thương thảo với khách hàng những vấn đề phát sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng
5. Chăm sóc khách hàng và thu hồi nợ
- Theo dõi quá trình triển khai từ khi ký Hợp đồng đến khi lắp đặt – kiểm định – nghiệm thu và Bàn giao thang máy
- Thu hồi công nợ đúng hạn theo tiến độ được thoả thuận trong hợp đồng
- Xử lý và đề xuất phương án nếu có phát sinh công việc hoặc chi phí trong quá trình triển khai hợp đồng với khách hàng
- Chăm sóc Khách hàng đã và đang sử dụng Sản phẩm – Dịch vụ của G20

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng tuyển dụng: 08 (Nam hoặc Nữ)
- Độ tuổi từ 1994 - 2000
- Nữ làm việc tại văn phòng/ Nam làm việc tại văn phòng & có đi thị trường
- Khu vực tuyển dụng: TP.HCM (3), Bình Dương (1), Đồng Nai (1), Long an (1), Hà Nội (1), Đà Nẵng (1), Bà Rịa-Vũng Tàu (1)
- Bằng cấp tối thiểu : trung cấp nghề trở lên (ưu tiên: cao đẳng và Đại học kỹ thuật)
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm sales tại các công trình dân dụng, công nghiệp
- Có kỹ năng bán hàng kỹ thuật, bán hàng công nghiệp, có mối quan hệ với các công ty xây dựng là 1 lợi thế
- Không có kinh nghiệm nhiều (về thang máy) sẽ được đào tạo.
- Nhân viên Kinh doanh của các Đơn vị khác muốn hợp tác làm Cộng Tác viên : Hưởng hoa hồng 5%/ Hợp Đồng. Có Hợp Đồng hợp tác
- Trung thực, siêng năng, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
- Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
- Sức khỏe Tốt, ngoại hình tương đối.
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong công việc, làm việc lâu dài ổn định.
- Tự trang bị phương tiện tối thiểu cho công việc: xe máy, điện thoại (smartphone), Laptop

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ G20 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn theo năng lực trung bình từ 20 – 30 triệu/tháng, bao gồm: Lương Cứng và Thưởng Hoa hồng theo % (1,5 % – 2,5%) giá trị hợp đồng
- Quyền lợi được Thưởng quý, Thưởng năm (lương tháng thứ 13)
- Làm việc từ xa, giờ làm việc linh động (áp dụng khu vực bên ngoài HCM)
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chủ động, chính sách rỏ ràng, phát triển hết khả năng và tư duy của bản thân
- Có cơ hội được đào tạo và phát triển lên Leader team và Sales Manager
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, BHYT, BHTN,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ G20

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ G20

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 10 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 04, Tphcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

