Tuyển Content Creator Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
- Hồ Chí Minh: số 34, Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình ( toà nhà financial building), Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển nội dung và hình ảnh thương hiệu Công ty trên các kênh Social Media: Tiktok, Facebook,...
Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể;
Sáng tạo nội dung theo chủ đề được giao, đưa ra các ý tưởng mới mẻ và phù hợp với chiến lược marketing của công ty;
Đóng góp, xây dựng ý tưởng vào trong quá trình thực hiện chiến lược;
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan, đảm bảo chất lượng của nội dung;
Thực hiện một số công việc liên quan đến hoạt động marketing theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Khả năng lên ý tưởng nội dung, viết lời thoại, dẫn dắt câu chuyện tốt
Có sự am hiểu về video viral
Tự tin và tương tác trước máy ảnh
Đã từng xây dựng thương hiệu trên tiktok là một điểm cộng
Biết edit cơ bản qua Capcut và chỉnh sửa hình ảnh cơ bản bằng Canva
Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, sẵn sàng hỗ trợ khi cần
Làm việc ít nhất 5 ngày/tuần (Tương đương 10 buổi/tuần)
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (Nếu cần)
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả
Cung cấp thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building
Được tổ chức sinh nhật + tặng quà
Được nghỉ lễ theo lịch nhà nước và thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...)
Môi trường sáng tạo, năng động
Lộ trình trở thành nhân viên chính thức rõ ràng
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
