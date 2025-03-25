Tuyển Content Creator Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 34, Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình ( toà nhà financial building), Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển nội dung và hình ảnh thương hiệu Công ty trên các kênh Social Media: Tiktok, Facebook,...

Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể;

Sáng tạo nội dung theo chủ đề được giao, đưa ra các ý tưởng mới mẻ và phù hợp với chiến lược marketing của công ty;

Đóng góp, xây dựng ý tưởng vào trong quá trình thực hiện chiến lược;

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan, đảm bảo chất lượng của nội dung;

Thực hiện một số công việc liên quan đến hoạt động marketing theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Khả năng lên ý tưởng nội dung, viết lời thoại, dẫn dắt câu chuyện tốt

Có sự am hiểu về video viral

Tự tin và tương tác trước máy ảnh

Đã từng xây dựng thương hiệu trên tiktok là một điểm cộng

Biết edit cơ bản qua Capcut và chỉnh sửa hình ảnh cơ bản bằng Canva

Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, sẵn sàng hỗ trợ khi cần

Làm việc ít nhất 5 ngày/tuần (Tương đương 10 buổi/tuần)

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập

Hỗ trợ dấu mộc thực tập (Nếu cần)

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả

Cung cấp thiết bị làm việc

Tham gia event, team-building

Được tổ chức sinh nhật + tặng quà

Được nghỉ lễ theo lịch nhà nước và thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...)

Môi trường sáng tạo, năng động

Lộ trình trở thành nhân viên chính thức rõ ràng

Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin