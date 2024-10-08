Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu dịch vụ Logistics, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

– Phát triển nội dung truyền thông trên đa nền tảng: Website, Facebook, Linkedin, Youtube... nhằm đẩy mạnh tương tác và thúc đẩy hoạt động phát triển kinh doanh;

– Thực hiện các nghiên cứu về thị trường, đề xuất các ý tưởng, hoạt động tiếp thị với mục tiêu thu hút và tăng trưởng khách hàng, tập khách hàng đối tác;

– Tham gia công tác triển khai sự kiện truyền thông – quảng bá sản phẩm tại các doanh nghiệp đối tác; các gian hàng của công ty tại các đầu sân bay.

– Sáng tạo nội dung cho website, mạng xã hội, diễn đàn, sự kiện, chạy quảng cáo, kịch bản video sử dụng với mục đích gây dựng thương hiệu, quảng bá điểm đến sẵn có trong hệ sinh thái, v.vv..

– Quản lý các kênh truyền thông nội bộ, như bản tin nhân viên, mạng nội bộ và thông báo toàn công ty.

– Hỗ trợ các điểm kinh doanh tại các đầu sân bay trong hệ thống khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành báo chí, MKT, ngoại thương, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

v Giới tính: Nam Độ tuổi: Từ 24 – 35 tuổi

v Kinh nghiệm:

– Đã có kinh nghiệm làm việc trong vai trò là nhân viên truyền thông, mkt tổng hợp trên nền tảng phát triển hiệu quả kinh doanh.

– Có kỹ năng viết và sáng tạo nội dung

– Thành thạo Microsoft Office và các hệ thống quản trị nội dung, nền tảng Social Media (Facebook, website, youtube, tiktok...).

– Thành thạo kỹ thuật số và truyền thông xã hội.

– Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B.

– Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hàng không.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: Cạnh tranh.

– Chế độ BHXH. BHYT, BHTN đầy đủ;

– Lương tháng thứ 13; thưởng Lễ/Tết theo tình hình hoạt động và quy định của công ty.

– Được trang bị laptop và các thiết bị làm việc cá nhân để phục vụ cho công việc;

– Chính sách phúc lợi khác: Phụ cấp ăn ca, hỗ trợ đi lại, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép, thăm hỏi theo quy định của Công ty;

– Văn hóa Công ty chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG FAST500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin