Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD
- Hà Nội: 19 Ngõ 17 Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích thiết kế nghiệp vụ các hệ thống ứng dụng/ kênh giao tiếp với khách hàng và nội bộ ngân hàng.
Khảo sát và phân tích các sản phẩm trên thị trường và tham khảo các sản phẩm tương đồng trên thế giới để nắm được các điểm mạnh, điểm yếu, điểm mới về UI/UX nhằm đề xuất cải tiến các sản phẩm công nghệ số của ngân hàng, tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm người dùng.
Trực tiếp tham gia các dự án Chuyển đổi số như dự án thiết kế các hành trình trải nghiệm và giao diện mới cho sản phẩm số của Ngân hàng, ....
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của các phòng ban khác trong hệ thống.
Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên với vị trí tương đương.
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực có liên quan
Có kiến thức về IT, logic tốt. Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và vẽ lưu đồ luồng hệ thống.
Có hiểu biết về thiết kế CSDL.
Có kinh nghiệm tham gia phân tích, thiết kế xây dựng tài liệu cho các dự án.
Đã từng tham gia dự án banking và fintech là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng 85% lương trong 2 tháng thử việc
Cơ chế thăng tiến rõ ràng, thưởng tháng lương thứ 13 căn cứ theo quy định của công ty.
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của luật và quy định của công ty
Tham gia team building và du lịch hàng năm, được tặng quà nhân dịp sinh nhật, trung thu và các ngày lễ (nếu có) theo quy định của công ty.
Gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ phép 12 ngày/năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động nhiều cơ hội học tập và phát triển bản thân
Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm do công ty tổ chức
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 8h - 12h, chiều từ 13h30 - 17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
