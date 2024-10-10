Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Ngõ 17 Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích thiết kế nghiệp vụ các hệ thống ứng dụng/ kênh giao tiếp với khách hàng và nội bộ ngân hàng. Khảo sát và phân tích các sản phẩm trên thị trường và tham khảo các sản phẩm tương đồng trên thế giới để nắm được các điểm mạnh, điểm yếu, điểm mới về UI/UX nhằm đề xuất cải tiến các sản phẩm công nghệ số của ngân hàng, tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm người dùng. Trực tiếp tham gia các dự án Chuyển đổi số như dự án thiết kế các hành trình trải nghiệm và giao diện mới cho sản phẩm số của Ngân hàng, .... Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của các phòng ban khác trong hệ thống. Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên với vị trí tương đương. Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực có liên quan Có kiến thức về IT, logic tốt. Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và vẽ lưu đồ luồng hệ thống. Có hiểu biết về thiết kế CSDL. Có kinh nghiệm tham gia phân tích, thiết kế xây dựng tài liệu cho các dự án. Đã từng tham gia dự án banking và fintech là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 85% lương trong 2 tháng thử việc Cơ chế thăng tiến rõ ràng, thưởng tháng lương thứ 13 căn cứ theo quy định của công ty. Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của luật và quy định của công ty Tham gia team building và du lịch hàng năm, được tặng quà nhân dịp sinh nhật, trung thu và các ngày lễ (nếu có) theo quy định của công ty. Gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ phép 12 ngày/năm Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động nhiều cơ hội học tập và phát triển bản thân Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm do công ty tổ chức Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 8h - 12h, chiều từ 13h30 - 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD

