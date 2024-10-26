Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý của công ty
Phụ trách và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến pháp lý của công ty. Cung cấp tư vấn chính xác và kịp thời cho Ban giám đốc về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kiểm tra tính hợp pháp và pháp lý tất cả các giao dịch kinh doanh của công ty. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý như: thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, v.v.
Cung cấp tư vấn chính xác và kịp thời cho Ban giám đốc về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Kiểm tra tính hợp pháp và pháp lý tất cả các giao dịch kinh doanh của công ty.
Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý như: thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, v.v.
2. Phối hợp xây dựng, kiểm tra, quản lý tính tuân thủ hệ thống chính sách của công ty
Phối hợp với BLĐ Công ty xây dựng các chính sách quản trị nội bộ và giám sát việc tuân thủ chính sách. Xây dựng các chiến lược và cách thức phòng vệ hiệu quả. Kiểm tra hệ thống chính sách nội bộ, đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của công ty hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Nghiên cứu và đánh giá các yếu tố rủi ro có khả năng tác động đến các quyết định và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro phù hợp và đưa ra lời khuyên về các vấn đề pháp lý có thể xảy ra.
Phối hợp với BLĐ Công ty xây dựng các chính sách quản trị nội bộ và giám sát việc tuân thủ chính sách.
Xây dựng các chiến lược và cách thức phòng vệ hiệu quả.
Kiểm tra hệ thống chính sách nội bộ, đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của công ty hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
Nghiên cứu và đánh giá các yếu tố rủi ro có khả năng tác động đến các quyết định và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro phù hợp và đưa ra lời khuyên về các vấn đề pháp lý có thể xảy ra.
3. Quản lý các vấn đề pháp lý với các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp
Liên hệ và tiến hành các giao dịch với các đối tượng bên ngoài để giải quyết công việc theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc. Tham gia hoạt động tố tụng theo sự phân công của Ban giám đốc nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công ty. Đại diện công ty trao đổi và đàm phán với các đối tượng bên ngoài công ty, bao gồm: tư vấn viên pháp luật bên ngoài, các cơ quan chính quyền, v.v.
Liên hệ và tiến hành các giao dịch với các đối tượng bên ngoài để giải quyết công việc theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.
Tham gia hoạt động tố tụng theo sự phân công của Ban giám đốc nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công ty.
Đại diện công ty trao đổi và đàm phán với các đối tượng bên ngoài công ty, bao gồm: tư vấn viên pháp luật bên ngoài, các cơ quan chính quyền, v.v.
4. Tham gia việc soạn thảo hợp đồng và các văn bản do công ty ban hành
Tham gia soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản, tài liệu pháp lý để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công ty. Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp đối với các hợp đồng, văn bản pháp lý mà công ty ban hành và ký kết. Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cho công ty. Chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, các văn bản, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước.
Tham gia soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản, tài liệu pháp lý để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công ty.
Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp đối với các hợp đồng, văn bản pháp lý mà công ty ban hành và ký kết.
Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cho công ty. Chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, các văn bản, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước.
5. Nghiên cứu các quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động của công ty
Nghiên cứu các luật, nghị định, thông tư có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty. Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh của công ty. Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức mới nhất về pháp luật, như các thay đổi về luật, nghị định, thông tư, v.v. liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty.
Nghiên cứu các luật, nghị định, thông tư có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh của công ty.
Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức mới nhất về pháp luật, như các thay đổi về luật, nghị định, thông tư, v.v. liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty xây dựng kết cấu, xây lắp điện,
Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt
Giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực: thỏa thuận trao đổi trong buổi PV.
- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.
- Thưởng KPIs theo hiệu quả công việc.
- Trợ cấp ăn trưa, gửi xe, ...
- Hỗ trợ ăn uống đi lại trong trường hợp đi công tác tại dự án.
6.2/ Sức khỏe, đời sống tinh thần, văn hóa
- BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định
- Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm,... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
