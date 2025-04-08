Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
1. Công tác pháp chế
- Tư vấn pháp lý, đề xuất các phương án hành động để xử lý các vướng mắc về pháp lý liên quan đến quản trị nội bộ hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất giải pháp pháp lý cho các chiến lược phát triển, ý tưởng kinh doanh, các dự án phát triển kinh doanh/sản phẩm mới của Công ty.
- Xây dựng và tiêu chuẩn hóa các mẫu hợp đồng, văn bản pháp lý trong Công ty.
- Cung cấp các cập nhật pháp lý, bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật mới có tác động liên quan đến hoạt động và kinh doanh của Công ty.
- Quản lý trang tổng hợp quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời về tính hiệu lực, các phiên bản của các quy định nội bộ.
2. Công tác tuân thủ
- Thẩm định pháp lý, kiểm tra tuân thủ công tác ban hành các quy định nội bộ trong Công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện khung quy định liên quan đến công tác tuân thủ, bao gồm: Các chính sách, quy chế, quy trình, hướng dẫn tuân thủ; các chương trình tuân thủ, kế hoạch kiểm tra, giám sát tuân thủ.
- Giám sát công tác tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ, các quy định và tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế mà BSL có nghĩa vụ tuân thủ (phòng chống rửa tiền, phòng chống tham nhũng và hối lộ, các chính sách cấm vận, FATCA, v.vv..).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23, Toà nhà ROX Tower - 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

