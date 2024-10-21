Tuyển Kinh doanh/Bán hàng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

PPP Laser Clinic Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mục tiêu, thiết lập mối quan hệ và chăm sóc khách hàng trải nghiệm khách hàng cho các Clinic
- Tư vấn các sản phẩm đang cung cấp, các chương trình và chính sách kinh doanh của Công ty.
- Xúc tiến việc đàm phán thương lượng, và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng.
- Theo dõi và chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán hàng.
- Tham gia event, triển lãm, hội nghị công ty tổ chức để thu thập và kết nối với khách hàng trong cùng nghành nghề.
- Xây dựng quan hệ và phát triển hệ thống khách hàng.
- Xây dựng kế hoạch mục tiêu cá nhân tuần/tháng/quý nhằm phát triển mạng lưới, doanh thu nhóm cộng tác viên của mình một cách hiệu quả nhất.
- Lập báo cáo phân tích hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, Marketing, quản trị kinh doanh,...
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành thẩm mỹ, dịch vụ cao cấp,...
- Kinh nghiệm chạy doanh số hoàn thành mục tiêu
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
- Kỹ năng tạo dựng và duy trì mối quan hệ
- Kỹ năng leadership, xây dựng kế hoạch, quản lý thời gian, đào tạo đội nhóm
- B9Làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc ca
- Kiến thức về ngành thẩm mỹ, spa, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thể thao, hàng hiệu là 1 lợi thế

Tại PPP Laser Clinic Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: Cạnh tranh
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng.
- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.
- Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4.1 Tòa Nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

