Tuyển Kinh doanh/Bán hàng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mục tiêu, thiết lập mối quan hệ và chăm sóc khách hàng trải nghiệm khách hàng cho các Clinic

- Tư vấn các sản phẩm đang cung cấp, các chương trình và chính sách kinh doanh của Công ty.

- Xúc tiến việc đàm phán thương lượng, và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng.

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán hàng.

- Tham gia event, triển lãm, hội nghị công ty tổ chức để thu thập và kết nối với khách hàng trong cùng nghành nghề.

- Xây dựng quan hệ và phát triển hệ thống khách hàng.

- Xây dựng kế hoạch mục tiêu cá nhân tuần/tháng/quý nhằm phát triển mạng lưới, doanh thu nhóm cộng tác viên của mình một cách hiệu quả nhất.

- Lập báo cáo phân tích hiệu quả công việc.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, Marketing, quản trị kinh doanh,...

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành thẩm mỹ, dịch vụ cao cấp,...

- Kinh nghiệm chạy doanh số hoàn thành mục tiêu

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

- Kỹ năng tạo dựng và duy trì mối quan hệ

- Kỹ năng leadership, xây dựng kế hoạch, quản lý thời gian, đào tạo đội nhóm

- B9Làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc ca

- Kiến thức về ngành thẩm mỹ, spa, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thể thao, hàng hiệu là 1 lợi thế

Tại PPP Laser Clinic Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: Cạnh tranh

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng.

- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.

- Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

