Tuyển Sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2024
Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 94, đường 208, An Đồng, An Dương

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho toàn công ty
- Nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất hiện tại.
- Quản lý kỹ thuật sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa dạng lỏng và mỹ phẩm của Công ty và các công ty gia công.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Anh.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hóa Đại học Bách Khoa hoặc ĐH khoa học tự nhiên.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc, có tinh thành trách nhiệm cao.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tổ chức quản lý và lập kế hoạch tốt.
- Lưu ý gửi bản CV bằng tiếng việt
5. Hồ sơ bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
- Giấy khai sinh
- Giấy khám sức khỏe
- Đơn xin việc viết tay
- Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu công chứng trong vòng 6 tháng gần nhất
- 04 ảnh 3x4
- CV hoặc bản lý lịch tự thuật mô tả chi tiết quá trình học tập và làm việc
- Bằng cấp và các chứng chỉ có liên quan

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 20 - 40 triệu tùy năng lực ứng viên
- Ăn trưa miễn phí tại Công ty.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động; Khám sức khỏe định kỳ, BHXH, BHYT, Bảo hiểm toàn diện PTI, Bảo hiểm 24h...
- Chế độ nghỉ mát hằng năm, thưởng các ngày Lễ tết, thưởng tháng lương 13,14,15,16.
- Cơ hội thăng tiến cao, được tham gia các hoạt động mang đậm nét văn hóa Công ty vào các dịp Noen, Tất niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Số 94, đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

